El Banco Nación sorprendió al revelar el precio que tendrá el dólar el lunes 1 de diciembre cuando abra

El Banco Nación sorprendió a todos sus clientes al revelar el precio que tendrá el dólar este lunes 1 de diciembre, cuando queden habilitadas las operaciones cambiarias.
El precio del dólar en el Banco Nación fue confirmado por esta entidad al Banco Central de la República Argentina (BCRA) luego de que este viernes, la moneda norteamericana mantuviera su precio después de una semana en la que tuvo varias subas.
Precio del dólar en el Banco Nación este lunes 1 de diciembre
Según lo confirmado por el Banco Nación al Banco Central, el precio del dólar en el inicio de la jornada bancaria del lunes 1 de diciembre, será de $1.475.
Esto significa que el dólar arrancará la semana que viene a un precio superior al que lo hizo el lunes de esta semana, cuando empezó en $1.450.
Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes
Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.475 en el inicio de la jornada bancaria del próximo lunes, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 1 de diciembre. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:
- Banco Galicia: $1.470
- Banco ICBC: $1.465
- Banco BBVA: $1.470
- Banco Supervielle: $1.472
- Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475
- Banco Patagonia: $1.480
- Banco Hipotecario: $1.470
- Banco Santander: $1.470
- Brubank: $1.480
- Banco Credicoop: $1.480
- Banco Macro: $1.480
- Banco Piano: $1.480
Con el incremento en la compra en dólares, los bancos decidieron mejorar el plazo fijo en dólares y ofrecer cuentas remuneradas. En ese sentido, el Banco Nación está ofreciendo hasta un 2,50% anual para depósito de plazo fijo en dólares a 30 días, siendo la tasa de rendimiento más alta del mercado en la actualidad, para ese lapso de tiempo.
El otro dólar: a cuánto se va a vender el dólar blue el lunes 1 de diciembre
En cuanto al dólar blue, las cuevas confirmaron que en el primer día de diciembre se va a mantener la tendencia de las dos últimas semanas, en las que el paralelo se vendió a un precio menor que el oficial.
En ese caso, según lo confirmado por las cuevas, el lunes 1 de diciembre, el dólar blue se venderá a un precio de $1.435.