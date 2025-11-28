El Banco Nación sorprendió al revelar el precio que tendrá el dólar el lunes 1 de diciembre cuando abra

Esto significa que el dólar arrancará la semana que viene a un precio superior al que lo hizo el lunes de esta semana, cuando empezó en $1.450.

Precio del dólar en el resto de los bancos más importantes

Así como el Banco Nación confirmó que venderá el dólar a $1.475 en el inicio de la jornada bancaria del próximo lunes, el resto de las entidades más importantes también confirmaron cuál será el precio de la moneda norteamericana este lunes 1 de diciembre. Estas son las cotizaciones que tendrá cada uno:

Banco Galicia: $1.470

Banco ICBC: $1.465

Banco BBVA: $1.470

Banco Supervielle: $1.472

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.475

Banco Patagonia: $1.480

Banco Hipotecario: $1.470

Banco Santander: $1.470

Brubank: $1.480

Banco Credicoop: $1.480

Banco Macro: $1.480

Banco Piano: $1.480

Con el incremento en la compra en dólares, los bancos decidieron mejorar el plazo fijo en dólares y ofrecer cuentas remuneradas. En ese sentido, el Banco Nación está ofreciendo hasta un 2,50% anual para depósito de plazo fijo en dólares a 30 días, siendo la tasa de rendimiento más alta del mercado en la actualidad, para ese lapso de tiempo.

El otro dólar: a cuánto se va a vender el dólar blue el lunes 1 de diciembre

En cuanto al dólar blue, las cuevas confirmaron que en el primer día de diciembre se va a mantener la tendencia de las dos últimas semanas, en las que el paralelo se vendió a un precio menor que el oficial.

En ese caso, según lo confirmado por las cuevas, el lunes 1 de diciembre, el dólar blue se venderá a un precio de $1.435.