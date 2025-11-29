Amplio apoyo en la audiencia pública del proyecto de exploración de sales de litio "Don Luis"

Audiencia Pública - Litio 2 La audiencia pública comenzó el pasado 25 de noviembre y concluyó este sábado.

La apertura estuvo a cargo de Leonardo Fernández, director de Gestión y Fiscalización Ambiental del Ministerio de Energía y Ambiente, quien explicó los procedimientos técnicos, administrativos y ambientales previstos para esta etapa. Indicó que la ampliación del área de exploración justificó la realización de una nueva Audiencia para asegurar que toda la ciudadanía contara con información actualizada y verificable.

“El proyecto extendió su área de exploración de litio y desde el Gobierno de Mendoza se decidió realizar una nueva audiencia para asegurar que toda la ciudadanía esté informada. Estuvimos junto a la Autoridad Ambiental Minera exponiendo los tipos de controles ambientales que se aplican en esta actividad y detallando el procedimiento técnico y administrativo que corresponde a este proyecto”, señaló Fernández.

Posteriormente, Florencia Trentacoste, de GT Ingeniería, presentó el Informe de Impacto Ambiental, con la descripción del ambiente, las tareas previstas, los impactos potenciales y las medidas de protección ambiental consideradas. También expuso el proponente del proyecto.

Litio en Mendoza 3 Además del cobre y el potasio, Mendoza busca avanzar en la explotación del litio, un mineral ampliamente requerido en el mundo.

Jimena Ponce, subdirectora de la Dirección de Minería, remarcó que las sales de litio “representan un insumo clave tanto para la salud como para la transición hacia energías limpias”, y destacó la importancia del proyecto para la ampliación de la matriz productiva de Mendoza.

Subrayó además el rol de los controles ambientales y la participación ciudadana en el seguimiento de este tipo de iniciativas. “Mendoza cuenta con un potencial mapa geológico que brinda la posibilidad de ampliar la matriz productiva, beneficiando a profesionales actuales y futuros, al desarrollo social y a la cadena de valor de proveedores de servicios”, agregó Ponce.

Las voces de la audiencia publica por el proyecto de litio

Las exposiciones de apoyo señalaron la necesidad de diversificar la matriz productiva provincial con una minería controlada, así como la oportunidad de generar empleo para técnicos y profesionales locales. Por su parte, las posiciones críticas expresaron preocupaciones vinculadas a los posibles impactos ambientales del proyecto.

El Informe de Impacto Ambiental cuenta con dictamen de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI – UNCuyo) y con dictámenes sectoriales de:

• Municipalidad de San Rafael

• Municipalidad de Malargüe

• Dirección Nacional de Vialidad

• Departamento General de Irrigación

• Dirección de Biodiversidad y Ecoparque

• Dirección de Patrimonio Cultural y Museos

• IADIZA – CONICET

• Coordinación de Sostenibilidad

• Dirección de Áreas Protegidas

Para qué irá destinado el litio de "Don Luis"

El proyecto tiene como finalidad obtener información técnica precisa sobre el potencial de sales de litio y otros minerales estratégicos presentes en la zona de Salinas del Diamante, un área de relevancia geológica ubicada entre los departamentos de San Rafael y Malargüe, en el sur de Mendoza.

La etapa de exploración permitiría definir con mayor claridad las características del subsuelo, la calidad de las salmueras y la factibilidad de avanzar en futuros estudios de mayor detalle, siempre dentro del marco normativo vigente.

El litio es considerado un recurso clave para la transición energética global, por su utilización en baterías para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento de energía, telefonía móvil y diverso equipamiento tecnológico. Contar con información ambiental y técnica adecuada sobre su presencia en el territorio provincial resulta fundamental para planificar un desarrollo responsable, con controles estrictos y participación ciudadana.

El avance de este tipo de iniciativas contribuye también a diversificar la matriz productiva de Mendoza, generando oportunidades para profesionales, proveedores locales y comunidades del sur mendocino.