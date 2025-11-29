Don Luis, el proyecto que quiere posicionar a Mendoza en el mapa mundial del litio, fue a audiencia pública

La propuesta inicial se multiplicó. Es que Salinas del Diamante, propiedad de la familia sanrafaelina Remaggi (Luis padre e hijo) y Luis Macri, terminó uniéndose a Ampere Lithium, la firma de Australia que además adquirió los derechos de otras 23 propiedades con potencial de litio.

image Para Sergio Molina, apoderado de El Jarillal S.A., "si se comprueba la pureza de las sales de litio, el proyecto puede ser comparable al que ya existe en Jujuy".

El litio entre San Rafael y Malargüe, al nivel de Jujuy

Según explican sus responsables, el proyecto original sufrió una metamorfosis con la incorporación de Ampere Lithium. Y de hecho su superficie se multiplicó casi por 10.

"Varias firmas terminaron expresando su voluntad de conformar un polo minero. Hay una expectativa importante: dependerá de la pureza de litio en las sales, el potencial puede ser comparable al de los salares de Jujuy", admitió el apoderado de la firma, Sergio Molina.

Es que, en caso de avanzar, los técnicos a cargo de la DIA, anticipan una postal probable: la de los grandes piletones que con la concentración de la salmuera permiten extraer el producto. Aunque todavía no es una decisión tomada.

Por lo pronto, se estima que los primeros trabajos van a implicar al menos 12 perforaciones. Y una inversión inicial de unos U$S2 millones sólo en los estudios prospectivos.

Litio en jujuy.jpg Salares en Jujuy con explotación de litio.

Probables métodos de extracción de sales de litio

Como explicó el ingeniero Mario Cuello, de la consultora GT, a cargo de los estudios que son parte de la DIA, "se trata de algo parecido a los pozos para extraer agua".

Habrá que acostumbrarse a la llamada "salmuera" cuya pureza de litio se mide en partes por millón "y no porcentajes como en minería metalífera, y ni siquiera el uso de productos que están prohibidos porque no se necesitan", aclaró Cuello.

Resta conocer cuál será, en definitiva, el método de extracción en caso de que los estudios prospectivos demuestren que hay suficiente potencial para avanzar hacia la explotación.

El experto señala que el mundo del litio ofrece 2 formas diferentes para extraer sales: la de la evaporación en los piletones a cielo abierto que permite la concentración con calor, o su procesamiento en planta. En este caso, implica el uso de energía para proceder por ósmosis, el método físico que permite separar sólidos de líquidos. Una decisión que los inversores deberán tomar en función de costos y rentabilidad, llegado el caso.