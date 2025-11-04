Una minera adquirió 23 propiedades para explorar litio en el Sur y habrá nueva audiencia pública

Hebe Casado en el proyecto de litio de San Rafael.jpg El año pasado cuando la empresa recorrió el territorio en San Rafael en que explorará para saber si hay litio, a la comitiva se sumó la vicegobernadora Hebe Casado.

Será el sábado29 de noviembre, y la intención es que allí aparezcan opiniones y aportes del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto de Exploración Don Luis y Otros, que busca investigar la presencia de sales de litio en San Rafael y Malargüe.

Cómo se puede participar de la audiencia pública por la exploración de litio

En esa audiencia pública se podrá participar tanto de forma virtual, mediante plataforma de internet, para oradores y asistentes en línea, como presencial, en el Centro de Convenciones y Exposiciones Thesaurus, ubicado en Avenida San Martín, Pasaje La Ortegüina, Malargüe.

La audiencia se transmitirá en vivo por YouTube y a partir de este martes se habilitaron las inscripción de oradores y asistentes (virtuales o presenciales) mediante sistema digital que se encontrará disponible en las páginas web de:

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 27 de noviembre de 2025 a las 23.59.

También pueden enviarse presentaciones, propuestas y documentación a [email protected] o entregarse en formato físico hasta cinco (5) días hábiles después de concluida la Audiencia.

Cómo es el proyecto de litio Don Luis

El Proyecto Don Luis propone una etapa de exploración en busca de sales de litio, mineral considerado crítico para la transición energética y en la producción de baterías para vehículos eléctricos, almacenamiento energético, celulares y dispositivos electrónicos.

“Es muy importante el avance de estos proyectos de exploración en la búsqueda de minerales críticos y necesarios para la transición energética como es el litio”, resaltó Jerónimo Shantal, director de Minería.

El funcionario explicó que “esta Audiencia Pública se hace extensiva de la que ya se había realizado el 25 de noviembre de 2024 en San Rafael, ya que, al ser incorporados nuevos derechos mineros, justificó la evaluación ambiental de dichos proyectos. Para esta nueva etapa volvieron a opinar la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y los organismos sectoriales, incorporando la Municipalidad de Malargüe como sectorial”.

Por su parte, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernandez, recordó que las personas que hablaron en la Audiencia Pública del 24 de noviembre de 2024 “podrán volver a hacerlo en esta nueva audiencia y serán evaluadas las intervenciones realizadas tanto en el 2024 como en la audiencia que se convoca para el próximo sábado 29 de noviembre del 2025″.

“La participación de todos las personas humanas o jurídicas interesadas es central para la transparencia de este proceso, que previamente pasó por el análisis de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria y los distintos organismos sectoriales, para luego realizar esta audiencia pública participativa y abierta a la ciudadanía”, agregó Fernández.

Cómo es la audiencia pública y qué incluye

La realización de la Audiencia Pública garantiza la transparencia ya que hace accesible la información para todo aquel que quiera participar y opinar.

El Informe de Impacto Ambiental cuenta con dictamen técnico de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria (FCAI – UNCuyo) y dictámenes sectoriales de: