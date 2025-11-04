El proyecto del radiotelescopio argentino-chino en San Juan fue suspendido por la Nación

El CART formaba parte de una red global de monitoreo del espacio y contaba con un reflector de 40 metros de diámetro, lo que le otorgaba un alcance superior al de la antena que China opera en Neuquén. La inversión prevista ascendía a U$S 350 millones.

Fuentes académicas vinculan la decisión del Ejecutivo con el cambio de orientación en la política exterior impulsado por el presidente Javier Milei, quien busca reforzar los lazos con Estados Unidos y Donald Trump.

Desde la Universidad Nacional de San Juan manifestaron su rechazo a la medida y destacaron que el proyecto representaba un trabajo cooperativo “genuino”, fruto de más de 30 años de colaboración científica entre Argentina y China.

El proyecto había sido concebido en 2015, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la participación del Conicet, la gobernación sanjuanina y la Academia China de Ciencias. En diciembre de 2024, la gestión de Javier Milei detuvo el ingreso de equipamiento enviado desde China por supuestas “irregularidades en la documentación”.

En la actualidad, el único radar chino activo en el país es el que se encuentra en Bajada del Agrio, Neuquén, que también fue objeto de un pedido de inspección por parte del Gobierno nacional.

Radiotelescopio Argentino Chino (CART) El observatorio CART en San Juanh formaba parte de una red global de monitoreo espacial.

La UNSJ habló de "injerencia de intereses extranjeros"

La UNSJ había advertido que el CART estaba siendo obstaculizado por “intereses políticos circunstanciales” y alertó sobre la “injerencia de intereses extranjeros” que, según la institución, afectan la cooperación científica internacional con China.

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Jorge Castro, había señalado que el observatorio podría haber entrado en funcionamiento durante el primer semestre de 2026, y subrayó que el CART formaba parte de un amplio entramado de cooperación internacional.

El proyecto contaba con vínculos académicos con instituciones de prestigio mundial, como las universidades de Yale y Columbia, el Observatorio Naval y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, el Real Instituto y Observatorio de la Armada de España, los Institutos Max Planck de Alemania, la Universidade Presbiteriana Mackenzie de Brasil, el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia y la Universidad Estatal de Moscú, entre otros. También estaba en proceso de aprobación un acuerdo con la Agencia Espacial Italiana.

“El desarrollo de la ciencia no tiene fronteras y debe estar por encima de las mezquindades y especulaciones coyunturales, cualquiera sea su índole”, concluyó el comunicado firmado por el decano Castro.

