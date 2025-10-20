La Universidad Nacional de San Juan denunció "injerencia extranjera" para frenar un radiotelescopio gigante

Radiotelescopio Argentino Chino (CART) El Radio Telescopio Argentino Chino

La universidad sanjuanina fue contundente al señalar las causas del bloqueo. "Los intereses políticos circunstanciales no deben obstaculizar este proyecto", remarcaron, y alertaron sobre la "evidente injerencia de intereses extranjeros" que estarían afectando la cooperación científica internacional con China.

La UNSJ instó a las autoridades científicas nacionales y a la Cancillería argentina a "continuar con el apoyo de los acuerdos firmados desde 2015" y a garantizar la "necesaria continuidad sin más demoras del Proyecto CART".

Colaboración internacional en San Juan

El decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (FCEFN), Jorge Castro, estimó que, si se destraban los aspectos administrativos y diplomáticos, el CART podría entrar en funcionamiento en el primer semestre de 2026.

La Facultad enfatizó que el CART se enmarca en un vasto entramado de cooperación internacional, que incluye vínculos del OAFA con instituciones de prestigio mundial como la Universidad de Yale, Columbia; el Observatorio Naval de EE.UU.; el Centro Nacional de Investigación Atmosférica (EE.UU.); el Real Instituto y Observatorio de la Armada de España: los Institutos Max Planck (Alemania), la Universidade Presbiteriana Mackenzie (Brasil), el Centro Nacional de Estudios Espaciales (Francia) y la Universidad Estatal de Moscú (Rusia), entre otras. Incluso se encuentra en proceso de aprobación un acuerdo con la Agencia Espacial Italiana. “El desarrollo de la ciencia no tiene fronteras y debe estar por encima de las mezquindades y especulaciones coyunturales, cualquiera sea su índole”, subraya el comunicado firmado por el decano Jorge Castro.

Radiotelescopio UNSJ La UNSJ instó a las autoridades científicas nacionales y a la Cancillería argentina a "continuar con el apoyo de los acuerdos firmados desde 2015" y a garantizar la "necesaria continuidad sin más demoras del Proyecto CART".

Un proyecto de 30 años en peligro

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, el conflicto estalló luego de que el 22 de junio de este año venciera el acuerdo cuatripartito entre la UNSJ, el Conicet, la Academia de Ciencias Chinas (CAS) y el Gobierno de San Juan. Conicet fue la única de las partes que no aprobó la renovación, lo que generó una consecuencia inmediata y crítica: embarques con piezas e instrumentos vitales enviados desde China para continuar con la instalación de la antena quedaron retenidos en la Aduana del Puerto de Buenos Aires.

El radiotelescopio es el fruto de más de 30 años de cooperación científica entre el Observatorio Astronómico "Félix Aguilar" (OAFA) de la UNSJ y la Academia de Ciencias de China. Su implementación, según la universidad, posiciona a San Juan como "uno de los ecosistemas científicos astronómicos más importantes del mundo y, en particular, del Hemisferio Sur".

Fuentes: Sanjuan8.com, Noticias Argentinas y UNSAJ