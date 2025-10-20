El presidente Javier Milei disertará en el America Business Forum, una cumbre de líderes mundiales en Miami, de la que también serán parte el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, la premio Nobel de la Paz María Corina Machado e incluso el astro del fútbol Lionel Messi.
Milei, Trump y Messi entre los oradores de una megacumbre en Estados Unidos
El America Business Forum reunirá a líderes mundiales el 5 y 6 de noviembre. También participarán Rafael Nadal, Will Smith y el presidente de la FIFA
El evento se desarrollará el 5 y 6 de noviembre en el Kaseya Center, el estadio de los Miami Heat, y será conducido por el presentador de Fox News, Bret Baier.
"El America Business Forum reunirá en algunas semanas a las voces más influyentes del mundo de los negocios, el deporte y la cultura, ante más de 40.000 CEO, líderes en vivo, y millones de espectadores a través de su transmisión global en vivo", indicaron los organizadores en un comunicado.
La lista completa de los oradores que compartirán escenario con Javier Milei
De acuerdo con una publicación oficial de America Business Forum, la lista de oradores confirmados incluye a:
- Donald Trump
- Javier Milei
- María Corina Machado
- Lionel Messi
- Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google
- Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial
- Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase
- Will Smith, actor
- Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel
- Gianni Infantino, presidente de la FIFA
- Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1
- Adam Neumann, cofundador de flow
"Estamos pensando en la unidad del planeta", aseguró el fundador de ABF
Esta cumbre de líderes globales es liderada por el uruguayo Ignacio González, presentador de televisión y productor, quien tras 10 años encabezando la cumbre en Latinoamérica, comandará desde Miami este nuevo capítulo de ABF.
"ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino", destacó su fundador.
Desde su creación en 2016, America Business Forum se ha consolidado como una de las cumbres de líderes más influyentes del mundo, convocando a jefes de Estado, CEO de compañías globales, referentes culturales y emprendedores que están transformando industrias.
Durante la semana del evento, los líderes participantes tendrán acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami para el foro, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial, se informó.