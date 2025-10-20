Milei, Trump y Messi entre los oradores de una megacumbre en Estados Unidos

rafael nadal El tenista Rafael Nadal también formará parte de la America Business Forum.

La lista completa de los oradores que compartirán escenario con Javier Milei

De acuerdo con una publicación oficial de America Business Forum, la lista de oradores confirmados incluye a:

Donald Trump

Javier Milei

María Corina Machado

Lionel Messi

Eric Schmidt, ex CEO y presidente de Google

Rafael Nadal, leyenda del tenis mundial

Jamie Dimon, presidente y CEO de JPMorgan Chase

Will Smith, actor

Ken Griffin, fundador y CEO de Citadel

Gianni Infantino, presidente de la FIFA

Stefano Domenicali, presidente y CEO de Fórmula 1

Adam Neumann, cofundador de flow

"Estamos pensando en la unidad del planeta", aseguró el fundador de ABF

Esta cumbre de líderes globales es liderada por el uruguayo Ignacio González, presentador de televisión y productor, quien tras 10 años encabezando la cumbre en Latinoamérica, comandará desde Miami este nuevo capítulo de ABF.

"ABF será la plataforma desde la cual líderes le hablen al mundo y marquen el rumbo global cada año. Tenemos una misión que nos trasciende a nosotros mismos, estamos pensando en la unidad del planeta, y en los próximos 50 años. Un mundo frágil y convulsionado, sacudido por una geopolítica inestable y el avance violento a la inteligencia artificial, necesita líderes que hablen fuerte y marquen el camino", destacó su fundador.

Desde su creación en 2016, America Business Forum se ha consolidado como una de las cumbres de líderes más influyentes del mundo, convocando a jefes de Estado, CEO de compañías globales, referentes culturales y emprendedores que están transformando industrias.

Durante la semana del evento, los líderes participantes tendrán acceso a encuentros exclusivos como Power 100, que reúne a los 100 líderes más influyentes que llegan a Miami para el foro, y al VIP Night Forum, el evento de cierre oficial, se informó.