Dile adiós al plazo fijo: la drástica medida del Banco Nación que afecta a sus clientes y a sus ahorros

Plazo fijo a 30 días: 27% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 60 días: 26% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 90 días: 25% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 120 días: 25% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 180 días: 24% de tasa de interés anual

Plazo fijo a 365 días: 24% de tasa de interés anual

No obstante, hay que tener en cuenta que estas tasas de interés rigen solamente para aquellas inversiones que se realicen a través del home banking. En caso de ser operaciones presenciales, el rendimiento de cada inversión disminuye hasta un 22%, en algunos casos.

Asimismo, los otros bancos también bajaron la tasa de interés de cada uno de los plazos fijos. En el caso de depósitos hechos a 30 días, estos son los rendimientos:

Santander Argentina: 25%

Galicia: 24%

Provincia de Buenos Aires: 28%

BBVA Argentina: 26%

Banco Macro: 30%

Banco Credicoop: 28%

ICBC Argentina: 28%

Banco Ciudad: 26%

Banco Hipotecario: 28,50%

plazo fijo (2)

Cuánto gano con un plazo fijo de $2.000.000 en el Banco Nación

En el caso del plazo fijo a 30 días, el más popular, otorga en el Banco Nación un rendimiento del 27% de tasa de interés anual. Esto significa que si una persona depositara $2.000.000, a los 30 días obtendría una ganancia de $44.383,56.