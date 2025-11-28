El Banco Nación sorprendió a cada uno de sus clientes con una medida que afecta los ahorros de todos aquellos clientes que apuestan mes a mes por engrosar su dinero con un plazo fijo.
Dile adiós al plazo fijo: la drástica medida del Banco Nación que afecta a sus clientes y a sus ahorros
El Banco Nación confirmó que hubo drásticos cambios sobre el plazo fijo que afectan seriamente a los ahorristas que utilizan esta inversión
En los últimos días, el Banco Nación decidió que la tasa de interés del plazo fijo debía bajar en todas las opciones, lo que afecta seriamente la cantidad de dinero que cada ahorrista podía agregar mes a mes con esta inversión, más aún, cuando hace un mes, el rendimiento era del 44% anual.
El nuevo plazo fijo del Banco Nación que hace dudar a los ahorristas
Después de las últimas modificaciones que realizó el Banco Nación, las tasas de interés para cada plazo fijo disponible en la institución son los siguientes:
- Plazo fijo a 30 días: 27% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 60 días: 26% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 90 días: 25% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 120 días: 25% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 180 días: 24% de tasa de interés anual
- Plazo fijo a 365 días: 24% de tasa de interés anual
No obstante, hay que tener en cuenta que estas tasas de interés rigen solamente para aquellas inversiones que se realicen a través del home banking. En caso de ser operaciones presenciales, el rendimiento de cada inversión disminuye hasta un 22%, en algunos casos.
Asimismo, los otros bancos también bajaron la tasa de interés de cada uno de los plazos fijos. En el caso de depósitos hechos a 30 días, estos son los rendimientos:
- Santander Argentina: 25%
- Galicia: 24%
- Provincia de Buenos Aires: 28%
- BBVA Argentina: 26%
- Banco Macro: 30%
- Banco Credicoop: 28%
- ICBC Argentina: 28%
- Banco Ciudad: 26%
- Banco Hipotecario: 28,50%
Cuánto gano con un plazo fijo de $2.000.000 en el Banco Nación
En el caso del plazo fijo a 30 días, el más popular, otorga en el Banco Nación un rendimiento del 27% de tasa de interés anual. Esto significa que si una persona depositara $2.000.000, a los 30 días obtendría una ganancia de $44.383,56.