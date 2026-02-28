Acertijo visual: solo el 10% logra adivinar qué película es con estas cuatro pistas

acertijo visual con imagenes (1) Pistas del acertijo visual.

Este tipo de desafíos no solo entretienen, sino que resolver acertijos visuales ayuda a:

Mejorar la memoria visual.

Estimular la atención al detalle.

Desarrollar la asociación de conceptos.

Activar recuerdos almacenados en la memoria a largo plazo.

Reducir el estrés a través del juego mental.

Bien ahora vamos a lo importante. El primer dibujo muestra un gran edificio, que puede asociarse con un hotel aislado. Luego aparece una máquina de escribir, elemento clave en la trama. Más adelante, un hacha, símbolo de una de las escenas más recordadas del cine. Finalmente, un copo de nieve sugiere frío extremo y aislamiento invernal. ¿De qué pelicula se trata?

Respuesta del acertijo visual

Si unimos todos estos elementos, la respuesta se vuelve evidente: se trata de El Resplandor, el clásico del terror dirigido por Stanley Kubrick y basado en la novela homónima de Stephen King.

pelicula el resplandor Película El Resplandor.

La película, estrenada en 1980, narra la historia de un escritor que acepta trabajar como cuidador de invierno en un hotel aislado en las montañas. Allí, la soledad, el encierro y fuerzas misteriosas desencadenan una espiral de locura.

La máquina de escribir remite al personaje principal intentando avanzar con su novela. El hacha simboliza una de las escenas más icónicas del cine de terror. El copo de nieve representa el crudo invierno que deja a la familia completamente aislada en el hotel.