Scaloni respira con los goles de dos de sus figuras para el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina, no solo es importante que los jugadores no se lesionen, sino también que lo hagan en un nivel alto. Lionel Scaloni respira al ver que dos de sus jugadores claves vuelven a su nivel con goles y mucho juego: Julián Álvarez y Alexis Mac Allister.
El 10 del Liverpool y el 9 del Atlético de Madrid marcaron en los triunfos de sus equipos, y comienzan a recuperar el nivel a tan solo dos meses del Mundial 2026. La mayor preocupación para Lionel Scaloni es Julián Álvarez, que perdió la titularidad, y hacer goles le está siendo esquivo.
Julián Álvarez y Alexis Mac Allister brillaron en sus equipos: respira Scaloni
Como todo fin de semana, se juegan partidos en todas las grandes ligas de Europa, y este sábado no fue la excepción. Llueven las buenas noticias para Lionel Scaloni a nada de tener que preparar todo para la Finalissima contra España y luego la lista del Mundial 2026.
Por la Premier League, el Liverpool recibía al West Ham del Taty Castellano. Los Reds, con Alexis Mac Allister en el mediocampo titular, resolvieron el encuentro en el primer tiempo, poniendose 3 a 0 antes de los 40 minutos. Tanto el ex Boca, como el mendocino, marcaron un gol para sus respectivos equipos.
Mac Allister viene con una racha importante en cuanto a goles, y con el de hoy confirma que dejó atrás su bajón futbolístico de cara a la Copa del Mundo, y está listo para ocupar ese lugar en la mitad de cancha de la Selección argentina.
Por otro lado, en España, el Atlético de Madrid visitó al Real Oviedo, con dos argentinos en cancha: Thiago Almada y Nahuel Molina. Julián Álvarez y Giuliano Simeone se sumaron en la segunda parte. A pesar de que el rival era el último de la Liga, el colchonero ganó en la última con un gol de la araña.
Los argentinos siguen sumando minutos en el Atlético Madrid, siendo los 4 importantes para lo que se le viene a la Selección argentina. Con Lautaron Martínez lesionado, con más razón el nivel de Julián debe ser alto. Mientras tanto en el conjunto colchonero se está recuperando Nicolás Gonzáles de una lesión en su muslo.
Qué jugadores están lesionados y preocupan a Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Si bien falta dos meses para la Copa del Mundo, aquellos jugadores lesionados deben llegar con ritmo para evitar otras lesiones o por el propio funcionamiento. Quienes están atravesando una lesión en este momento son: