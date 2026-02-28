Scaloni respira con los goles de dos de sus figuras para el Mundial 2026

Por la Premier League, el Liverpool recibía al West Ham del Taty Castellano. Los Reds, con Alexis Mac Allister en el mediocampo titular, resolvieron el encuentro en el primer tiempo, poniendose 3 a 0 antes de los 40 minutos. Tanto el ex Boca, como el mendocino, marcaron un gol para sus respectivos equipos.

Mac Allister viene con una racha importante en cuanto a goles, y con el de hoy confirma que dejó atrás su bajón futbolístico de cara a la Copa del Mundo, y está listo para ocupar ese lugar en la mitad de cancha de la Selección argentina.

Por otro lado, en España, el Atlético de Madrid visitó al Real Oviedo, con dos argentinos en cancha: Thiago Almada y Nahuel Molina. Julián Álvarez y Giuliano Simeone se sumaron en la segunda parte. A pesar de que el rival era el último de la Liga, el colchonero ganó en la última con un gol de la araña.

Los argentinos siguen sumando minutos en el Atlético Madrid, siendo los 4 importantes para lo que se le viene a la Selección argentina. Con Lautaron Martínez lesionado, con más razón el nivel de Julián debe ser alto. Mientras tanto en el conjunto colchonero se está recuperando Nicolás Gonzáles de una lesión en su muslo.

Qué jugadores están lesionados y preocupan a Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Si bien falta dos meses para la Copa del Mundo, aquellos jugadores lesionados deben llegar con ritmo para evitar otras lesiones o por el propio funcionamiento. Quienes están atravesando una lesión en este momento son: