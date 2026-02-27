Mundial 2026: se confirmó la rotura de ligamentos cruzados un jugador de la Selección argentina

Su rendimiento en los entrenamientos fue excelso, y todos destacaban la técnica de Carboni, pero esto no pudo repetirlo en un partido oficial. Hasta el momento jugó 5 partidos en Racing, alternando suplencias y titularidades, pero jamás logró tener un rendimiento acorde a su calidad.

Durante un entrenamiento, el jóven se rompió los ligamentos cruzados de su rodilla derecha. Hay que recordar que en el 2024, el chico había sufrido la misma lesión grave pero en su rodilla izquierda, cuando era jugador del Inter.

valentin carboni mundial 2026

Hasta el momento Racing no ha realizado ningúna especie de anuncio, tanto ni de la lesión en sí, como tampoco del parte médico.

Para un futbolista profesional, el tiempo estimado de recuperación para volver a la competencia oficial es de entre 7 y 9 meses. Aunque la medicina deportiva ha avanzado muchísimo, los plazos no se pueden acortar arbitrariamente porque dependen de procesos biológicos que el cuerpo debe cumplir, por lo que Valentín Carboni recién podría regresar a finales del 2026, principios del 2027.

Out Valentín Carboni para el Mundial 2026: otra baja para Lionel Scaloni

Nadie pone en duda la lista para el Mundial 2026 debe estar casi hecha por Lionel Scaloni y que tan solo le falta completar un par de casilleros, por el cual varios jugadores compiten. La Selección argentina tiene muchas alternativas, pero hay algunas que ya no son opción por lesiones graves y otras que corren riesgo por cuestiones similares.

carboni 2.jpg

A solo 2 meses del Mundial 2026, los jugadores de todo el mundo con chance de ir con su seleccionado a la cita mundial, probablemente comiencen a cuidar más su físico, al menos quienes priorizan la Copa del Mundo más que su club. Con el nombre de Valentín Carboni, ya son dos los jugadores con los cuales Lionel Scaloni no podrá contar, mientras uno está en duda.

El primer caso es el de Juan Foyth, jugador del Villarreal que se rompió el tendón de Aquíles en un partido contra el Real Madrid. De esta manera Lionel Scaloni perdió una importante opción en el lateral derecho de la Selección argentina, ya que no podrá jugar en todo el año.

El otro nombre es el de Giovani Lo Celso, quien padece una lesión miotendinosa proximal de grado moderado en el recto anterior del muslo derecho, El volante llegaría con lo justo al Mundial 2026, por lo que pone en una posición muy incómoda a Lionel Scaloni, ya que de no ir, sería la segunda Copa del Mundo que pierde por lesión.