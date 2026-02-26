Los argentinos que jugarán el Mundial 2026 tras no ser citados por Lionel Scaloni

Ese es el caso, por ejemplo, del arquero Hernán Galíndez, quien nació hace 38 años en Rosario, pero que luego obtuvo la nacionalidad ecuatoriana. Es así que ha representado al Tricolor en la Copa América 2021 y 2024, además de hacerlo en el Mundial de Qatar 2022.

Hernán-Galíndez.jpg Hernán Galíndez disputará el Mundial 2026 con los colores de Ecuador.

En el otro extremo de la cancha se ubica Germán Berterame, delantero de 27 años nacido en Viña María, Córdoba, y que consiguió la nacionalidad mexicana. El panorama de jugar en la Selección argentina en su ubicación es, al menos, complicado. Es así que el cordobés, quien comparte equipo con Lionel Messi en el Inter Miami, disputará el Mundial 2026 con el conjunto verde.

Continuando con los delanteros, surge el nombre de Mateo Retegui, goleador nato nacido en San Fernando, provincia de Buenos Aires, que realizó las inferiores en Boca Juniors, pero que no fue aprovechado por la dirigencia del Xeneize. Por lo que tuvo cesiones en Estudiantes de La Plata y en Talleres, sin embargo, donde comenzó a inflar redes de manera indiscriminada fue en Tigre.

mateo-retegui Mateo Retegui llevará sus goles al Mundial 2026 si Italia gana el Repechaje.

Finalmente, pasó al Viejo Continente para jugar en el Atalanta, donde convirtió 25 goles en 36 partidos y se convirtió en el capocannoniere de la Serie A. Luego fue transferido al Al Qadsiah de Arabia Saudita, quienes hicieron una oferta imposible de rechazar: desembolsaron 70 millones de euros. Además, el jugador recibe 20 millones de euros por temporada (firmó por cuatro años).

Italia deberá superar el Repechaje para llegar al Mundial 2026, en un minitorneo que lo enfrentará, primero, a Irlanda del Norte y, en caso de ganar, jugará contra Gales o Bosnia. En caso de superar ambos partidos, integrará el Grupo B junto a Canadá, Qatar y Suiza.

Los entrenadores argentinos que disputarán el Mundial 2026

Además de los jugadores nacidos en Argentina que no fueron tenidos en cuenta por Lionel Scaloni para la Selección Argentina, también hay entrenadores en una situación similar: nacieron en el país campeón del mundo, pero dirigirán a otras selecciones.

Gustavo Alfaro.jpg Gustavo Alfaro dirigirá en el Mundial 2026; será su segunda participación tras su experiencia con Ecuador en Qatar.

Ese es el caso de Gustavo Alfaro, quien contribuyó a que la Selección de Paraguay alcanzara los 28 puntos - el mismo puntaje que Colombia, Uruguay y Brasil -, aunque con peor diferencia de gol, lo que la ubicó en el sexto puesto de la tabla. El entrenador sumará su segunda participación en un Mundial, ya que estuvo en el banco de suplentes de Ecuador en Qatar 2022.

Marcelo Bielsa, que dirigió a la Selección argentina en el Mundial 2002, llevó a Uruguay a la cita máxima del fútbol y hasta se dio el lujo de vencer a la Selección argentina en las Eliminatorias al ganar en la Bombonera por 2 a 0 (goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez).

La lista se completa con Sebastián Beccacece que es el técnico de Ecuador, Néstor Lorenzo en Colombia y Mauricio Pochettino en Estados Unidos.