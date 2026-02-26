Le ganó una final a Argentina y dirigirá a la "gran revelación" en el Mundial 2026

En aquella final épica disputada en el Estadio Nacional de Santiago, el equipo de Ouahbi anuló por completo a la Argentina de Diego Placente, venciéndola por 2-0 con un doblete de Yassir Zabiri.

Marruecos decidió mirar hacia adentro y apostar por el éxito comprobado, dejando de lado algunos nombres de peso que sonaban en el mercado, como el de Xavi Hernández.

marruecos, entrenador Ouahbi, el nuevo entrenador de Marruecos.

Este entrenador conoce a muchos de lo futuros cracks de una selección en constante crecimiento y que tiene figuras de sobra para buscar otra sorpresa en este Mundial 2026. Si llega antes de la Fecha FIFA, tendrá solo 4 partidos para preparar la competencia.

"Ahora no le tememos a nadie, pero seguimos respetando a todos. Lo que Walid Regragui hizo con la selección masculina en 2022 sentó las bases, y también lo hará para las generaciones futuras”, declaró el ahora nuevo entrenador antes de la mencionada final con Argentina.

Los desafíos de Marruecos en el Mundial 2026