Le ganó una final a Argentina y dirigirá a la "gran revelación" en el Mundial 2026

Lo que parecía un proceso de estabilidad absoluta se ha transformado en una apuesta arriesgada y ambiciosa: Marruecos ha confirmado que tendrá un nuevo técnico para el Mundial 2026, y el elegido es un hombre que sabe lo que es ser campeón del mundo.
Walid Regragui, el entrenador que hizo historia al llevar a los "Leones del Atlas" a las semifinales de Qatar 2022, presentó su renuncia tras la reciente Copa África, en una noticia que cayó como un balde de agua fría.
El nombre de Ouahbi trae recuerdos amargos pero recientes para los hinchas argentinos. Sucede que fue recientemente el DT de la selección de Marruecos que se coronó campeona del Mundo Sub-20 en Chile 2025.
En aquella final épica disputada en el Estadio Nacional de Santiago, el equipo de Ouahbi anuló por completo a la Argentina de Diego Placente, venciéndola por 2-0 con un doblete de Yassir Zabiri.
Marruecos decidió mirar hacia adentro y apostar por el éxito comprobado, dejando de lado algunos nombres de peso que sonaban en el mercado, como el de Xavi Hernández.
Este entrenador conoce a muchos de lo futuros cracks de una selección en constante crecimiento y que tiene figuras de sobra para buscar otra sorpresa en este Mundial 2026. Si llega antes de la Fecha FIFA, tendrá solo 4 partidos para preparar la competencia.
"Ahora no le tememos a nadie, pero seguimos respetando a todos. Lo que Walid Regragui hizo con la selección masculina en 2022 sentó las bases, y también lo hará para las generaciones futuras”, declaró el ahora nuevo entrenador antes de la mencionada final con Argentina.