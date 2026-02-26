No jugó ni 60 partidos y aparece en el radar de Scaloni para el Mundial 2026

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina, y todos los argentinos esperan que el equipo de Lionel Scaloni vuelva a levantar la Copa del Mundo en lo que será la última competencia internacional de Messi con la Selección argentina. Si bien la lista de jugadores está casi lista, podría darse una sorpresa, como hizo cuando salió campeón.
Mariano Troilo no llegó ni a los 60 partidos en Argentina, y fue llevado a Europa para convertirse hoy en una de las defensas más firmes de la liga italiana. El central cordobés apareció en el radar de Lionel Scaloni, y ante la falta de una alternativa defensiva de gran estatura y buena salida en la selección, para muchos hinchas es una opción perfecta de cara al Mundial2026.
Quién es Mariano Troilo, el central que la rompe en Italia: ¿se mete en el Mundial 2026?
Mariano "Nano" Troilo se formó en las divisiones inferiores de Belgrano de Córdoba, y su pasado no fue el más fácil: el defensor central estuvo a punto de abandonar el fútbol tras pasar años sin ser convocado en categorías juveniles. Sin embargo, su persistencia dio frutos y logró debutar en el primer equipo en 2023, consolidándose rápidamente como titular indiscutido durante la temporada 2024 gracias a su imponente físico de 1.94 metros y su gran capacidad de anticipo.
En el "Pirata", Troilo disputó un total de 57 partidos oficiales y anotó 2 goles, destacándose especialmente por una solidez defensiva, salida del balón y su voz de mando, lo que lo llevó a ser comparado con su referente, el "Cuti" Romero. Su nivel fue tan alto que, en mayo de 2025, recibió su primera convocatoria a la Selección argentina de la mano de Lionel Scaloni para las Eliminatorias.
Poco después, en agosto de 2025, protagonizó una transferencia histórica al convertirse en la venta más cara de Belgrano, siendo transferido al Parma de Italia por una cifra récord de 9.6 millones de dólares. Desde entonces, MarianoTroilo no paró de destacarse en la Serie A.
Actualmente, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez son la fija para el Mundial 2026, pero queda allí unos dos lugares que aún no tienen dueño y que aparecen jugadores como Leonardo Balerdi o Facundo Medina para quedarselos. Todo apunta a que LionelScaloni podría meter una sorpresa en la defensa, sea Mariano Troilo o Lautaro Rivero, aunque el primero tiene unos "porotos más" por tener experiencia en Europa.
Las posibilidades de Mariano Troilo crecen más de la mano de la dura lesión de Juan Foyth, quien era una alternativa muy considerada por el DT de la selección, especialmente por su polifucionalidad entre la defensa central, lateral y hasta en el medio campo.
El calendario de la Selección argentina antes del Mundial 2026
Hasta el momento hay dos partidos confirmados para la Selección argentina de Lionel Scaloni en la previa del Mundial2026, estos son:
Finalissima
Viernes 27 de marzo a las 15
Selección argentina vs. España en el Lusail Stadium
Amistoso internacional por fecha FIFA
Martes 31 de marzo
Qatar vs. Selección argentina en el Lusail Stadium