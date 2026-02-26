No jugó ni 60 partidos y aparece en el radar de Scaloni para el Mundial 2026

En el "Pirata", Troilo disputó un total de 57 partidos oficiales y anotó 2 goles, destacándose especialmente por una solidez defensiva, salida del balón y su voz de mando, lo que lo llevó a ser comparado con su referente, el "Cuti" Romero. Su nivel fue tan alto que, en mayo de 2025, recibió su primera convocatoria a la Selección argentina de la mano de Lionel Scaloni para las Eliminatorias.

Poco después, en agosto de 2025, protagonizó una transferencia histórica al convertirse en la venta más cara de Belgrano, siendo transferido al Parma de Italia por una cifra récord de 9.6 millones de dólares. Desde entonces, Mariano Troilo no paró de destacarse en la Serie A.

mariano troilo 3

Actualmente, Cuti Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez son la fija para el Mundial 2026, pero queda allí unos dos lugares que aún no tienen dueño y que aparecen jugadores como Leonardo Balerdi o Facundo Medina para quedarselos. Todo apunta a que Lionel Scaloni podría meter una sorpresa en la defensa, sea Mariano Troilo o Lautaro Rivero, aunque el primero tiene unos "porotos más" por tener experiencia en Europa.

Las posibilidades de Mariano Troilo crecen más de la mano de la dura lesión de Juan Foyth, quien era una alternativa muy considerada por el DT de la selección, especialmente por su polifucionalidad entre la defensa central, lateral y hasta en el medio campo.

foyth-lesion

El calendario de la Selección argentina antes del Mundial 2026

Hasta el momento hay dos partidos confirmados para la Selección argentina de Lionel Scaloni en la previa del Mundial 2026, estos son:

Finalissima

Viernes 27 de marzo a las 15

Selección argentina vs. España en el Lusail Stadium

Amistoso internacional por fecha FIFA