Javier Milei cantó, bailó, alentó a terminar con el kirchnerismo y presentó su libro

javier milei y manuel adorni Abrazo entre Javier Milei y su entrevistador y vocero Manuel Adorni. Foto: X Manuel Adorni

"Los estamos derrotando"

El presidente destacó que el movimiento libertario “estuvo peleando por las ideas de la libertad y los estamos derrotando, les estamos ganando”.

El mandatario utilizó como ejemplo de este posicionamiento “el paso de Twitter a X”, al graficar que “ahora pueden hablar todos, hay debate y, si hay debate, los zurdos pierden, y cuando pierden el debate, empiezan con la escalada de la violencia”.

“Intentaron asesinar a Bolsonaro, a Trump, asesinaron a Uribe y se llevaron la vida de nuestro querido Charlie Kirk”, enumeró Milei.

javier milei y diego santilli Otro abrazo: Javier Milei con el reemplazante de José Luis Esperti, Diego Santilli, ahora primer candidato a diputado nacional por la Libertad Avanza. Foto: X Diego Santilli

Otras frases destacados de Javier Milei

"La baja de impuestos que impulsamos va a a generar recursos en el sector privado, que se va a poder expandir y va a permitir una reforma laboral donde no se pierdan puestos de trabajo y haya salarios más altos”.

“En esa dinámica, a lo largo de este período, y si tuviéramos la suerte de que nos acompañaran hasta 2031, le estaríamos devolviendo a los argentinos 500 mil millones de dólares, que no van a pagar más en impuestos, más que la deuda que tenemos hoy”,

No aflojen porque estamos a mitad de camino y hay que terminar de pasar el río”.

"Hubo que desarrollar músculo político, porque esto no se gana tirando piedras desde la tribuna sino metiendo los pies en el barrio, y así es cómo se ganan las elecciones”.

Milei convertido en un rockstar

El presidente hizo su ingreso minutos antes de las 21 y, si bien en el escenario lo esperaba una banda, los organizadores del acto emitieron por los altoparlantes la versión original de “Panic Show” de La Renga, el tema que el mandatario adoptó como leitmotiv desde 2023.

acto de javier milei Unas 14.000 personas fueron a ver el show de Javier Milei. Noticias Argentinas

“Pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla”: fue la frase de Milei a los kirchneristas que lanzó apenas subió al escenario, con fuerte tono electoralista.

“¿Escuchaste, kirchnerista?, pudiste ganar un round pero todavía no ganaste la batalla, y mucho menos la guerra”, expreso Milei ante un público enfervorizado.

Las dedicatorias contra el kirchnerismo continuaron con el coro "Cristina tobillera", que el propio Milei motivó. También los trató de “kukas tira piedras”, al incluirlos en una versión punk de “Dame Fuego”, de Sandro, y emitió un spot de reversión de Star Wars donde se lo vio en un enfrentamiento con la mayoría de los medios de comunicación; la propia Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

javier milei2 Muy efusivo estuvo Javier Milei. Noticias Argentinas

Los diputados Lilia Lemoine y Alberto “Bertie” Benegas Lynch fueron parte de los integrantes de la banda de rock que acompañó a Milei.

El grupo abrió con una versión de “Demoliendo Hoteles” de Charly García y Milei presentó a Lemoine como ”la destructora de las operetas kukas”, además de ponderar al candidato a senador nacional Juan Pablo Benegas Lynch en guitarra rítmica.

Luego de interpretar distintos temas Milei hizo una fuerte defensa de Israel en medio del conflicto en la Frankja de Ganza, al advertir que ese país es el “bastión de occidente”.

También pidió por los rehenes en Gaza, entre los cuales hay “cuatro argentinos”, y le brindó un respaldo al matrimonio argentino que fue agredido junto a sus hijos por motivos antisemistas, en un hecho por el que, dijo, “tomaron autos de manera inmediata” los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich, entre otros funcionarios.

Después combinó la interpretación del tema “Libre”, de Nino Bravo, junto a imágenes del fallecido fiscal Alberto Nisman en pantalla gigante.

Luego del show musical, de casi media hora, pidió unos minutos para ir a bañarse y comenzar la presentación del libro. Previo a ello subió al escenario el vocero presidencial Manuel Adorni, ovacionado por la multitud. Fue este funcionario quien dio pie al ingreso de Agustín Laje, escritor y politólogo quien analizó "La construcción del milagro".

karina milei martin menem Federico Struzenegger, Daniel Scioli, Karina Milei y Martín Menem escuchando al presidente. Noticias Argentinas

tension en el acto de milei Momentos de tensión en la previa. Foto: A24

Incidentes en la previa

El estadio Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo, lució este lunes rodeado de un cordón policial con motivo de los incidentes entre militantes oficialistas y manifestantes opositores en la previa del acto que encabezó el presidente Javier Milei para presentar su nuevo libro.

Efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de la Ciudad apartaron a los manifestantes que se hicieron presentes en las inmediaciones del predio y resguardaron así la organización del acto.

Hubo “grupos antagónicos en el lugar, los cuales fueron encapsulados por personal policial”, y añadieron que hasta pasadas las 20 no había detenidos.

El personal policial, en tanto, resultó ileso.

El evento se da en un clima de tensión tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado y a la presidencia de la Comisión de Presupuesto por sus presuntos vínculos con un narco.

Durante la prueba de sonido, el mandatario transmitió en vivo por redes sociales junto a la diputada Lilia Lemoine y mostró a los integrantes de la banda que lo acompañará en el escenario.