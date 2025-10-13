Con retazos de tela y un poco de hilo, crea una guirnalda de fantasmas para Halloween

Halloween se celebra a fin de mes, pero en muchos hogares y locales ya se ha comenzado a colocar decoración alusiva a esta fecha tan especial.
Si quieres decorar tu casa con un toque del estilo Halloween, a continuación te enseñaremos a crear una hermosa guirnalda usando solamente retazos de tela y un poco de hilo.
¿Cómo crear una guirnalda de fantasmas para Halloween?
Materiales
- Hilo.
- Retazos de tela: pueden ser blancos o de colores.
- Bolitas de tergopol.
- Opcional: chupetines, ojos móviles (se consiguen en las mercerías o tiendas de manualidades), cintas de colores, etc.
Te aconsejamos optar por colores como blanco, naranja, violeta, negro, gris, etc.
El primer paso es tomar los retazos de tela y comenzar a cortar cuadrados de al menos 15 x 15 cm. A continuación tienes dos opciones para hacer las cabezas de los fantasmas: una bolita de tergopol o un chupetín.
Enrolla un hilo o una cinta donde iría el cuello del cuerpo del fantasma y luego podrás ir armando la guirnalda con todos los fantasmas que quieras.
Si lo deseas, puedes añadir unos ojos móviles o dibujarlos directamente con un fibrón o marcador de color negro. Añade todos los detalles que quieras. Si lo deseas, puedes unir o adherir estos fantasmas a una guirnalda de luces y usarla para alumbrar un espacio con poca luz.
En caso de no querer hacer una guirnalda, puedes crear los fantasmas y utilizarlos como decoración en diversos ambientes y espacios de la casa. Por ejemplo, puedes crear estos fantasmas y usarlos para decorar un plato en caso de que tengas invitados en tu casa.
Sin dudas se trata de una opción de reciclaje y de decoración que no solo es fácil de hacer, sino que además no requiere de muchos materiales. No hace falta coser, tampoco pegar o unir elementos con pegamento, por lo que es una actividad ideal para realizar con los más pequeños de la casa en cualquier momento del día.