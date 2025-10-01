El extraño mundo de Jack Hocus Pocus Psicosis Beetlejuice Casper El cadáver de la novia La mansión embrujada Los cazafantasmas Las brujas Practical magic Carrie (1976) Halloween (1978) El resplandor Pesadilla en la calle Elm Las brujas de Eastwick La muerte le sienta bien It (2017) The Rocky Horror Picture Show La monja El conjuro La bruja (2015) Hereditary Midsommar Get Out El exorcista La matanza de Texas El proyecto de la bruja de Blair Poltergeist La tiendita de los horrores (1986) Misery Terrifier (2016)

Embed - Halloween - Official Trailer | 1978

¿Cuál es la mejor película de terror de la historia?

Los críticos y especialistas en cine no han podido coincidir en cuál es la mejor película de terror de la historia, pero las más mencionadas son las siguientes:

Psycho /Psicosis (1960, Alfred Hitchcock)

Esta producción de Hitchcock aparece en muchos rankings como la mejor película de terror.

The Exorcist / El exorcista (1973)

Esta película ha mantenido una reputación altísima desde su estreno. Sin embargo, algunas personas aseguran que esta producción solo les genera "risa" en lugar de terror.

The Silence of the Lambs / El silencio de los inocentes (1991)

Esta película tiene tintes psicológicos, pero muchos críticos la ubican dentro del Top 10 de terror por sus escenas potentes y su icónico villano.

Embed - El Silencio de los Inocentes (1991) - Trailer Original Subtitulado en Español

Alien (1979)

Reconocida como una de las mejores que mezcla ciencia ficción y terror; ambiente, diseño, tensión, etc.

Let the Right One In / Criatura de la noche (2008)

Más moderna, pero con gran consenso entre críticos por su originalidad, atmósfera y profundidad.