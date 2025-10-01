Celebra Halloween viendo las mejores películas de terror

Celebra Halloween viendo las mejores películas de terror

Octubre es asociado en muchas ocasiones con Halloween. Muchas personas aprovechan este mes para poder asistir a fiestas de disfraces, para ver películas de terror y de misterio, y los más valientes se animan a realizar visitas temáticas en cementerios.

En la siguiente nota te dejamos un listado de 31 películas de terror para que puedas celebrar Halloween durante todo el mes de octubre.

Maratón de películas de Halloween

En el siguiente listado te dejamos una película por día para que puedas celebrar octubre con el mejor cine de terror.

  1. El extraño mundo de Jack
  2. Hocus Pocus
  3. Psicosis
  4. Beetlejuice
  5. Casper
  6. El cadáver de la novia
  7. La mansión embrujada
  8. Los cazafantasmas
  9. Las brujas
  10. Practical magic
  11. Carrie (1976)
  12. Halloween (1978)
  13. El resplandor
  14. Pesadilla en la calle Elm
  15. Las brujas de Eastwick
  16. La muerte le sienta bien
  17. It (2017)
  18. The Rocky Horror Picture Show
  19. La monja
  20. El conjuro
  21. La bruja (2015)
  22. Hereditary
  23. Midsommar
  24. Get Out
  25. El exorcista
  26. La matanza de Texas
  27. El proyecto de la bruja de Blair
  28. Poltergeist
  29. La tiendita de los horrores (1986)
  30. Misery
  31. Terrifier (2016)
Embed - Halloween - Official Trailer | 1978

¿Cuál es la mejor película de terror de la historia?

Los críticos y especialistas en cine no han podido coincidir en cuál es la mejor película de terror de la historia, pero las más mencionadas son las siguientes:

Psycho /Psicosis (1960, Alfred Hitchcock)

Esta producción de Hitchcock aparece en muchos rankings como la mejor película de terror.

The Exorcist / El exorcista (1973)

Esta película ha mantenido una reputación altísima desde su estreno. Sin embargo, algunas personas aseguran que esta producción solo les genera "risa" en lugar de terror.

The Silence of the Lambs / El silencio de los inocentes (1991)

Esta película tiene tintes psicológicos, pero muchos críticos la ubican dentro del Top 10 de terror por sus escenas potentes y su icónico villano.

Embed - El Silencio de los Inocentes (1991) - Trailer Original Subtitulado en Español

Alien (1979)

Reconocida como una de las mejores que mezcla ciencia ficción y terror; ambiente, diseño, tensión, etc.

Let the Right One In / Criatura de la noche (2008)

Más moderna, pero con gran consenso entre críticos por su originalidad, atmósfera y profundidad.

Temas relacionados:

Te puede interesar