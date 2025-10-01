Esta película se está proyectando en algunas salas del país, ya que la cinta cumple 60 años de su estreno. "La vida de María, una joven novicia austriaca, cambia cuando tiene que cuidar de los siete hijos del capitán Von Trapo, del que se enamorara profundamente", es la sinopsis de este clásico que se estrenó en 1965 y que ahora puede verse en Disney Plus.

Embed - "The Sound of Music" - THE SOUND OF MUSIC (1965)

Mary Poppins

Otro clásico en la carrera de Julie Andrews, y con el cual la actriz pudo desplegar todo su talento al momento de actuar, bailar y cantar. Está disponible en Disney Plus. "Unos niños de Londres, llamados Jane y Michael, se divierten con una niñera maravillosa y su querido amigo deshollinador", es la sinopsis de esta película dirigida por Robert Stevenson.

Por esta producción, Julie Andrews recibió una paga de 150 mil dólares, y hasta la actualidad muchas personas creen que ese salario fue muy bajo por lo icónica que terminó siendo la cinta.

Embed - Mary Poppins (1964) Trailer #1 | Movieclips Classic Trailers

El diario de la princesa

"La reina de un pequeña comunidad europea instruye a su rebelde nieta en los menesteres de la realeza", es la sinopsis de esta película que también se puede ver en Disney Plus. La segunda parte de esta cinta también está disponible en dicha plataforma.

Embed - The Princess Diaries (2001) Trailer | Anne Hathaway | Mandy Moore | Disney

Bridgerton

Pocas personas saben que la narradora (es decir la voz de Lady Whistledown) de la serie de Netflix Bridgerton es la actriz Julie Andrews.

A lo largo de su carrera, Julie Andrews consiguió un premio Emmy, un Grammy y el Oscar, pero aún no ha ganado un Tony a pesar de que ha trabajado en Broadway.

Sin embargo, es importante destacar que recibió una nominación a los premios Tony cuando protagonizó Victor/Victoria, pero la rechazó porque el resto del elenco y el equipo técnico no habían sido nominados.