Gloria Estefan ya eligió a la actriz que la interpretará en su biopic: escándalo en Hollywood

¿Por qué los críticos no están de acuerdo con la elección de Zegler?

Algunos críticos aseguran que la elección de Zegler ha sido polémica ya que la joven no habla español fluído, a pesar de que es nieta de colombianos.

Sin embargo, Estefan se desarmó en elogios hacia la joven actriz: "Creo que es increíble, me encanta lo que hace. Sé que lo ha hecho genial en Evita", declaró la cantante al medio The Sun.

Además Estefan dijo que ya ha tenido la oportunidad de hablar personalmente con Zegler: "La conocí por Zoom. Tiene una voz preciosa y es una gran actriz".

Sin embargo no todo está confirmado, ya que la cantante cubana aseguró que todavía faltan negociar algunos detalles para lanzar el anuncio oficial del desarrollo de la película.

"Seguimos trabajando para obtener luz verde, porque aún estamos definiendo dónde y cómo hacerlo. Esto ha estado en proceso durante bastantes años. Y así es como sucede: trabajas, trabajas, trabajas y, de repente, boom, se activa el proyecto y hay que hacerlo enseguida. Pero ella es encantadora", dijo Estefan.