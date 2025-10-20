Rocky Balboa es sin dudas uno de los personajes más icónicos en la historia del cine. El mismo dio origen a una saga compuesta por más de 4 películas que hasta la actualidad sigue rompiendo récords.
I Play Rocky: primeras imágenes del actor que interpreta a Sylvester Stallone
Rocky Balboa es un italoestadounidense de clase baja que sueña con convertirse en un exitoso boxeador
Este personaje fue escrito y protagonizado por Sylvester Stallone y ahora se está filmando una película basada en la creación del mismo.
Se trata de la cinta "I Play Rocky", y Stallone ya compartió en Instagram una foto del rodaje: "La película 'Yo interpreto a Rocky' empezó a rodarse el viernes... ¡Mucha suerte! ¡Sigan pegando!", escribió el actor.
¿Quién interpretará a Sylvester Stallone en la película?
El biopic contará con Peter Farrelly (Green Book) a cargo de la dirección, mientras que Peter Gamble Robinson se encarga del guion. El actor que se pondrá en la piel de Stallone será Anthony Ippolito.
Esta producción narra la conmovedora historia de cómo Stallone creó el guion de la historia de este boxeador venido en desgracia mientras él mismo experimentaba una situación similar, coqueteando con la ruina. Sin embargo, el actor tuvo el valor de rechazar ofertas millonarias por el guion al no cumplirse su petición principal: él interpretaría a Rocky.
Quien aceptó esta petición fue Chartoff-Winkler Productions, pero Sylvester Stallone ganaría mucho menos, y Rocky se convirtió en el primer gran papel del actor, catapultándolo a la fama que tan esquiva le había sido.
Ippolito es considerado como un verdadero camaleón en Hollywood, ya que previamente interpretó a Al Pacino en The Offer y ahora sorprende con su transformación física para "I Play Rocky".
El resto del elenco incluye a Anna Sophia Robb como Sasha Czack, Matt Dillon como Frank Stallone Sr., Stephan James como Carl Weathers, PJ Byrne como el productor Irwin Winkler y Jay Duplass como el director John G. Avildsen.
Se espera que "I Play Rocky" se estrene en 2026, y sin dudas nos brindará una mirada más íntima a una de las historias más conmovedoras del séptimo arte.