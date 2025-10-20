I Play Rocky: primeras imágenes del actor que interpreta a Sylvester Stallone

¿Quién interpretará a Sylvester Stallone en la película?

El biopic contará con Peter Farrelly (Green Book) a cargo de la dirección, mientras que Peter Gamble Robinson se encarga del guion. El actor que se pondrá en la piel de Stallone será Anthony Ippolito.

Embed - Sly Stallone on Instagram: "The movie “I play Rocky“ started filming Friday… Good luck to them - keep punching!!! " View this post on Instagram A post shared by Sly Stallone (@officialslystallone)

Esta producción narra la conmovedora historia de cómo Stallone creó el guion de la historia de este boxeador venido en desgracia mientras él mismo experimentaba una situación similar, coqueteando con la ruina. Sin embargo, el actor tuvo el valor de rechazar ofertas millonarias por el guion al no cumplirse su petición principal: él interpretaría a Rocky.

Quien aceptó esta petición fue Chartoff-Winkler Productions, pero Sylvester Stallone ganaría mucho menos, y Rocky se convirtió en el primer gran papel del actor, catapultándolo a la fama que tan esquiva le había sido.

Anthony Ippolito Anthony Ippolito interpretará a Sylvester Stallone.

Ippolito es considerado como un verdadero camaleón en Hollywood, ya que previamente interpretó a Al Pacino en The Offer y ahora sorprende con su transformación física para "I Play Rocky".

El resto del elenco incluye a Anna Sophia Robb como Sasha Czack, Matt Dillon como Frank Stallone Sr., Stephan James como Carl Weathers, PJ Byrne como el productor Irwin Winkler y Jay Duplass como el director John G. Avildsen.

Se espera que "I Play Rocky" se estrene en 2026, y sin dudas nos brindará una mirada más íntima a una de las historias más conmovedoras del séptimo arte.