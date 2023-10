Uno de los primeros actores de Hollywood que se pronunció tras conocerse la noticia del fallecimiento de Burt Young, fue Stallone.

¿Qué escribió Sylvester Stallone en sus redes sociales?

"A mi querido amigo Burt Young, eras un increíble hombre y artista. El mundo y yo te extrañaremos mucho. Que en paz descanses", fue el mensaje que Stallone colocó en sus redes sociales.

Rocky.jpg El posteo en redes de Sylvester Stallone sobre la muerte de Burt Young.

Burt Young había nacido en 1940 en Queens (Nueva York) y se formó como actor con el icónico Lee Strasberg.

Young prestó servicio militar en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos entre 1957 y 1959. Mientras prestaba su servicio, ganó 32 de 34 combates de boxeo. Más tarde se convirtió en profesional y consiguió un récord de 17-0.

Si bien consiguió fama internacional en las películas de "Rocky", Young también apareció en otras producciones como "Chinatown", "Convoy", "Back to School", "The Pope of Greenwich Village", "Érase una vez en América", "Last Exit to Brooklyn", "Downtown: A Street Tale", y "Amityville II: The Possession".

Burt Young y Sylvester Stallone.jpg Sylvester Stallone y Burt Young.

Young también realizó apariciones en televisión, entre las que se incluyen series como "The Rockford Files", "Baretta", "Law & Order", "Walker", "Texas Ranger" y "M*A*S*H". Apareció en un episodio de la serie "Miami Vice" y actuó en el episodio "Another Toothpick" de "Los Soprano", interpretando el papel del padre de Bobby Baccalieri.