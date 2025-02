Adivina la celebridad: el actor que se peleó con Sylvester Stallone y fue primera tapa de Vogue

El actor en cuestión es Richard Gere y aquí debajo te recomendamos tres de sus películas más importantes:

Siempre a tu lado:

Dura un total de 1 hora y 33 minutos, llegó al cine en el año 2009. Está disponible en Prime Video (ARG).

Sinopsis: Basada en una historia real. Un profesor de universidad adopta a un perro vagabundo en una estación del tren. Tras recabar información sobre el animal, el profesor descubre que el perro iba a los andenes a diario durante semanas para esperar el regreso de su amo, pero éste había muerto en un accidente en la ciudad. El perro Hachiko, al lado de su nuevo amo a quien también le cambiará la vida cuando descubre los lazos que se pueden crear entre un animal y una persona.

Noches de tormenta:

Estrenada en el año 2008 y con una duración total de 1 hora y 37 minutos. Está disponible en Movistar+ y Max (ARG).

Sinopsis: Adrienne Willis (Diane Lane) es una mujer cuya vida es un desastre. Tiene un marido infiel, que quiere volver a casa, y una hija adolescente que cuestiona todas sus decisiones. En estas circunstancias, una amiga le pide un favor: que se haga cargo durante un fin de semana de la posada que tiene en un pueblecito costero de Carolina del Norte. Adrienne acepta sobre todo porque necesita tranquilidad para reflexionar sobre su vida. Nada más llegar, se anuncia una gran tormenta, y a la posada llega un huésped, el doctor Paul Flanner (Richard Gere), que también ha viajado hasta allí para enfrentarse a una crisis. A medida que se acerca la tormenta, empiezan a confiarse sus problemas y a consolarse mutuamente.

¿Bailamos?:

Se estrenó en el año 2004 y tiene una duración de 1 hora y 47 minutos. Solo está disponible en Mercado Play (ARG).

Sinopsis: John Clark es un adicto al trabajo que siente estar atrapado en una aburrida existencia de emociones. Pero una noche, toda su vida cambia cuando la visión de una hermosa instructora de baile lo inspira a romper su rutina e inscribirse a clases de baile de salón. Ahora, deberá escoger sus pasos con cuidado, y mover muy bien sus pies, para poder mantener su nueva y emocionante pasión oculta de su familia y sus amigos.

Embed - Shall We Dance? (2004) | Official Trailer (HD) - Jennifer Lopez, Richard Gere | MIRAMAX