Luis Brandoni y su muerte: dónde y a qué hora será su velorio

Luis Brandoni: ¿a qué hora y dónde será el velorio?

Para aquellos que deseen dar el último adiós al emblemático actor Luis Brandoni y acompañar desde un lugar más cercano, se ha dispuesto que el velorio se lleve a cabo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

Las puertas se abrirán este lunes a partir del mediodía y se extenderán hasta la medianoche, retomando la ceremonia el martes por la mañana antes del traslado de sus restos.

Legislatura Ciudad de Buenos Aires Las puertas se abrirán a partir de las 12 para quienes deseen despedir al actor.

Se espera contar con la presencia de colegas, figuras políticas, personajes del medio artístico y admiradores que se acercarán para despedir a quien fue declarado Ciudadano Ilustre de la Ciudad y brindar un homenaje a su trayectoria.

Luis Brandoni y una trayectoria inigualable

Luis Brandoni deja un legado imborrable que abarca más de seis décadas de carrera en cine, teatro y televisión. Nacido en Dock Sud en 1940, debutó en los escenarios en 1962 y desde entonces se convirtió en un rostro fundamental del arte nacional.

En cine, protagonizó piezas clave como La Patagonia rebelde, El cuento de las comadrejas, Esperando la carroza (con su inolvidable personaje de Antonio Musicardi) y La Tregua. Su actividad se mantuvo hasta los últimos años de su vida, siendo Parque Lezama (2026) su más reciente film.

Películas Luis Brandoni Un actor multifacético y versátil.

En televisión, lideró éxitos masivos como Mi cuñado y, más recientemente, la serie Nada. Su compromiso no se limitó al escenario: fue un activo dirigente gremial como secretario general de la Asociación Argentina de Actores y mantuvo una firme carrera política.

Hasta sus últimos días, el actor se mantuvo vigente y apasionado por su oficio, protagonizando la obra teatral ¿Quién es quién? al momento de su accidente.