Luis Brandoni y la historia que pocos saben sobre la escena de las "tres empanadas"

"Va a ser una nueva versión, pero se van a tener que sumar los hits que inventaron ellos cuando hicieron la película porque en la obra original no está 'tres empanadas' y es un hit nacional", dijo Campi.

Rápidamente Brandoni lo corrigió y le dijo que la escena de las 3 empanadas estaba escrita en el guión original. "Y no le causó gracia a nadie cuando le hicimos. Fue una cosa tremenda", acotó el artista.

-Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabés lo que tenían para comer?

-Empanadas

-Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas -dice mientras levanta tres dedos y da otro bocado-. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.

¿Dónde se filmó la escena de las "3 empanadas"?

La icónica escena de "Esperando la carroza" se rodó "cerca de Liniers", según recordó en una oportunidad el actor. Pero en realidad, la filmación se hizo en Villa Lugano, en un barrio de casas bajas y monoblocks en la avenida Piedra Buena. Otro dato interesante de esta escena es que el auto que manejaba Brandoni era un Mazda RX-7, importado de Japón.

Luis Brandoni El icónico actor argentino Luis Brandoni falleció a sus 86 años.

La despedida a Luis Brandoni: ¿dónde será?

El actor estaba internado en el Sanatorio Guemes tras haber sufrido una caída en su casa. Sus restos serán velados desde el mediodía en la Legislatura de Buenos Aires, y el martes se realizará una despedida en el Panteón de los Actores.