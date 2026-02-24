Las biopics se han puesto de moda en Hollywood, y si bien en muchos casos están bien hechas, también hay casos de producciones que terminan siendo verdaderas decepciones. Ahora se espera el estreno de una cinta que promete revolucionar la industria del cine.
Tom Hanks será Abraham Lincoln en una película que revolucionará Hollywood
El reconocido actor Tom Hanks se prepara para interpretar uno de los roles más importantes de su carrera: Abraham Lincoln
Se trata de una producción protagonizada por Tom Hanks, donde el actor se pondrá en la piel del ex presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. Los detalles a continuación.
¿Qué expectativas hay sobre la nueva película de Tom Hanks?
El galardonado actor Tom Hanks será el protagonista de la biopic que llevará como título "Lincoln in the Bardo", basada en la novela de George Saunders, éxito en ventas en 2017. La noticia fue confirmada por el medio Variety, y rápidamente se volvió viral en todo el mundo.
Con 69 años Hanks es uno de los actores más nominados a premios internacionales, y además sus películas siempre rompen récords de taquillas. Ahora el actor decide ponerse en la piel del expresidente estadounidense que dejó huella en la historia al abolir la esclavitud y liderar a Estados Unidos durante la Guerra Civil. La producción se llevará a cabo en Londres.
El director y productor de esta película será Duke Johnson. La producción explorará temas de amor, empatía y capacidad humana frente al dolor a medida que la historia se desarrolla a través de un conjunto de personajes, tanto vivos como muertos, históricos e inventados.
Esta producción revolucionará Hollywood, ya que combinará animación stop-motion y acción en vivo para explorar uno de los momentos más íntimos de la vida de Lincoln, centrándose en su relación con su hijo de 11 años recientemente fallecido.
Hanks también se desempeñará como uno de los productores de "Lincoln in the Bardo" a través de su sello Playtone, junto con su socio Gary Goetzman.