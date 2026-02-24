Tom Hanks será Abraham Lincoln en una película que revolucionará Hollywood

Embed - Variety on Instagram: "#TomHanks is set to portray President Abraham Lincoln in the upcoming film adaptation of “Lincoln in the Bardo.” • “Lincoln in the Bardo” centers on Lincoln’s relationship with his recently deceased 11-year-old son. • The film will employ a blend of stop-motion animation and live-action. • Hanks will produce the project, with Oscar-nominated filmmaker Duke Johnson (“Anomalisa”) set to direct and produce. Click the link in bio to read more." View this post on Instagram

Con 69 años Hanks es uno de los actores más nominados a premios internacionales, y además sus películas siempre rompen récords de taquillas. Ahora el actor decide ponerse en la piel del expresidente estadounidense que dejó huella en la historia al abolir la esclavitud y liderar a Estados Unidos durante la Guerra Civil. La producción se llevará a cabo en Londres.

El director y productor de esta película será Duke Johnson. La producción explorará temas de amor, empatía y capacidad humana frente al dolor a medida que la historia se desarrolla a través de un conjunto de personajes, tanto vivos como muertos, históricos e inventados.

Esta producción revolucionará Hollywood, ya que combinará animación stop-motion y acción en vivo para explorar uno de los momentos más íntimos de la vida de Lincoln, centrándose en su relación con su hijo de 11 años recientemente fallecido.

Hanks también se desempeñará como uno de los productores de "Lincoln in the Bardo" a través de su sello Playtone, junto con su socio Gary Goetzman.