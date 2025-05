La primera noticia sobre el reparto de "La familia Ingalls" se conoió en la mañana del viernes, cuando Melissa Gilbert, quien interpretó a Laura Ingalls en la versión original de los años 70, presentó oficialmente a la actriz que tomará su relevo: Alice Halsey.

Halsey tiene tan solo 10 años y formó parte de la serie nominada a los Globos de Oro "Lecciones de Química" con Brie Larson. También apareció en "Days of Our Lives", en "Night Court" y realizó doblaje en "Kindergarten: The Musical".

Por otro lado se confirmó Luke Bracey, quien interpretará a Charles Ingalls, Crosby Fitzgerald quien será Caroline Ingalls, y Skywalker Hughes encarnará a Mary Ingalls.

Bracey, de 36 años, es un actor australiano conocido por películas como "Hacksaw Ridge" (dirigida por Mel Gibson), "Elvis", "Monte Carlo" y "Point Break".

