Cómo hacer para que la ensalada de frutas no se ponga fea y dure más

Si hay un postre que le encanta a todo el mundo y se saborea todo el año, ese es la ensalada de frutas, una delicia fresca y saludable que se prepara mucho para las fiestas de fin de año y se hace con una receta fácil de llevar adelante.
Sin embargo, una de las preocupaciones de muchas personas, sobre todo de las personas que se toman el trabajo de prepararla, es que se pone negra con el correr de las horas.
Lo bueno es que hay una forma para que esta receta mantenga conserve su color tradicional y se vea apetecible.
Por su sabor único y refrescante, además de ser esencial por sus nutrientes para la salud de las personas, la ensalada de frutas es uno de los postres preferidos por las personas.
Se ve deliciosa desde todos los ángulos y el sabor que le aporta cada fruta, cortada en cubitos, hacen de este postre una combinación, que es una bendición para el paladar.
El problema es cuando la ensalada de frutas se oxida y se pone negra. Hay una manera de remediarlo y hacer que, en vez de lucir poco apetecible, se vea riquísima.
La receta para que la ensalada de frutas no se ponga fea
Hay una receta que muchos conocer y desconocida para otros, para que la ensalada de frutas se mantenga con los colores vivos y tradicionales, y no negra y desagradable a la vista.
El jugo de limón, fruta cítrica de infinitos usos en la gastronomía mundial, es ideal para que la ensalada de frutas no se ponga negra.
La banana, por ejemplo, se pone negra casi al instante, por lo que rociarla con limón es ideal para que siga teniendo el color que la caracteriza.
¿Por qué se pone negra la ensalada de frutas? Por este motivo:
- Cuándo se corta la fruta, se rompe la célula de la fruta que sea, entrando en contacto algunos compuestos, que sumado al oxigeno que hay en el ambiente, dejan los alimentos con una pigmentación parda.
- Cuando se le agrega limón, la formación de estos compuestos ocurre en menor medida y, por lo tanto, la ensalada de frutas no se pone negra y apetecible.
- En ese sentido, si se pone negra, tranquilamente se pude consumir y no hay riesgos para la salud, más allá de que no resulte muy agradable a la vista.