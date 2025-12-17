Cómo hacer para que la ensalada de frutas no se ponga fea y dure más

Por su sabor único y refrescante, además de ser esencial por sus nutrientes para la salud de las personas, la ensalada de frutas es uno de los postres preferidos por las personas.

Se ve deliciosa desde todos los ángulos y el sabor que le aporta cada fruta, cortada en cubitos, hacen de este postre una combinación, que es una bendición para el paladar.

El problema es cuando la ensalada de frutas se oxida y se pone negra. Hay una manera de remediarlo y hacer que, en vez de lucir poco apetecible, se vea riquísima.

La receta para que la ensalada de frutas no se ponga fea

Hay una receta que muchos conocer y desconocida para otros, para que la ensalada de frutas se mantenga con los colores vivos y tradicionales, y no negra y desagradable a la vista.

El jugo de limón, fruta cítrica de infinitos usos en la gastronomía mundial, es ideal para que la ensalada de frutas no se ponga negra.

La banana, por ejemplo, se pone negra casi al instante, por lo que rociarla con limón es ideal para que siga teniendo el color que la caracteriza.

¿Por qué se pone negra la ensalada de frutas? Por este motivo: