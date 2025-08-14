Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/danielscioli/status/1955326868690755889&partner=&hide_thread=false Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International.



Esto muestra el interés creciente en esta Argentina del Presidente @JMilei de personalidades emprendedoras como @GabrielEscarrer, CEO de Meliá Hotels, y de un… pic.twitter.com/VHdAMMocAz — Daniel Scioli (@danielscioli) August 12, 2025

Rafael Nadal, ¿en Mendoza?

Parte del anuncio de Scioli fue aclarar cuántos hoteles traerá Rafael Nadal a la Argentina: "Siete hoteles de su línea ZEL serán establecidos en distintos destinos maravillosos de nuestro país. Argentina, el mejor país del mundo".

Según publicó el portal económico iProfesional, el primer destino al que llegarán será El Calafate, donde abrirá el primer hotel. Además, hay en danza otros seis destinos turísticos en los que se podría establecer la marca. Bariloche, Ushuaia, Iguazú, Posadas, Salta y Mendoza están en el abanico de posibilidades.

suite nadal Así son las lujosas suites que tiene el hotel ZEL que Rafael Nadal abrió en Punta Cana.

No se sabe todavía cuándo serán anunciados los próximos hoteles. Por lo pronto, el que se planea para El Calafate abrirá sus puertas a fines del 2026, y se espera que tenga todo el lujo que los hoteles Meliá ostentan en los cinco edificios que ya operan en Argentina.

Según describen en la página del hotel ZEL de Punta Cana, estos hoteles se inspiran "en la energía del estilo de vida mediterráneo en colaboración con la leyenda del tenis español Rafa Nadal". Una noche en una suite de ese hotel de lujo cuesta alrededor de $400 mil, un precio que podría ser difícil de replicar en nuestro país.