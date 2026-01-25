Claudio Úbeda tras el triunfo de Boca en el debut: "Teníamos que ganar"

El triunfo: “Valoramos muchísimo el resultado, teníamos que ganar. El equipo ganó, buscó constantemente los espacios para entrarle a un rival que de visitante tiene un juego defensivo, y se repliega mucho. Tuvimos más opciones en el primer tiempo, fuimos pacientes, sólidos defensivamente y no sufrimos el juego aéreo de ellos, ni acciones directas contra el arco de Agustín (Marchesín)".

Se nos hacía muy difícil entrar por dentro por esa línea de 5 más los 3 por delante. Se hizo difícil penetrar por zona central y tuvimos que jugar por los costados.

La pelota parada: "No quiero menospreciar el planteo del rival, pero sabíamos que iba a ser así. Una de las virtudes que mostramos en el semestre pasado fue el juego aéreo, cuando tenés un buen ejecutante y buenos cabeceadores, el que cabecea tiene el timing de saber cuándo y dónde ir a buscarla, porque sabe que va a llegar ahí, da confianza a los defensores nuestros que van con esa determinación".

El juvenil Zufiaurre: "Tiene cualidades para haber tenido la oportunidad de jugar, lo hizo bien, entró en un momento en el que el rival estaba más predispuesto a atacarnos que a defender y es normal el nerviosismo. Respondió bastante bien".

La triple competencia: "Con las posibles incorporaciones el club está terminando de trabajar y esperamos que se puedan resolver en estas 48-72 horas que faltan, además de pensar en la recuperación de los lesionados".

Claudio Úbeda sobre la llegada de Ascacíbar, la inclusión de Janson y la lesión de Battaglia

Santiago Ascacíbar: "No descubrimos nada en decir que tiene jerarquía y personalidad. Si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, pero nadie tiene asegurado su lugar, como el resto del plantel".

No creo que con Estudiantes juegue con falso 9, mañana volveremos a entrenar y ahí empezaremos a planear el partido viendo a los jugadores que les afecta más la recuperación rápida.

Lucas Janson: "Es un jugador 100% profesional, durante todo este tiempo que no jugó y muchas veces no concentró, siempre fue el primero en entrenar, nunca se quejó, siempre positivo y ayudando al equipo y por eso tuvo su oportunidad. Salió con una molestia en la pantorrilla, y la entrada de Zufiaurre fue para poner un jugador más fresco contra los centrales rivales y de a poco empezar a dar posibilidades a los chicos que vienen mostrando aptitudes en la reserva".

Rodrigo Battaglia y los lesionados: "Lo que tiene es quirúrgico así es que sabemos que es una baja importante y no solo por lo que nos puede dar por lo futbolístico. Los demás están en etapa de recuperación, cada uno en etapas distintas, esperamos que estén lo más rápido posible y que la tenga difícil para saber quién elegir".