Claudio Úbeda tras el triunfo de Boca en el debut: "Teníamos que ganar"

Claudio Úbeda, DT de Boca, valoró la victoria ante Riestra, respaldó la decisión de incluir a Lucas Janson como titular y reveló que lesión de Rodrigo Battaglia es más grave de lo que se suponía.
Claudio Úbeda, DT de Boca, valoró la victoria, respaldó la inclusión de Lucas Janson como titular y reveló que lesión de Rodrigo Battaglia es más grave de lo que se suponía.
Claudio Úbeda, DT de Boca, valoró la victoria ante Riestra, respaldó la decisión de incluir a Lucas Janson como titular y reveló que lesión de Rodrigo Battaglia es más grave de lo que se suponía.
Boca fue superior y venció a Riestra en el debut, pero hubo críticas por la presencia de Lucas Janson como titular y el rendimiento irregular de un equipo que extrañó al lesionado Merentiel y jugó sin un 9 de referencia.
"Le tocó hacer un trabajo bastante sucio porque tenía que sostener a los centrales del equipo rival, y fue una parada difícil, por momentos salió bien, pero no fue un partido fácil para cualquier centrodelantero que hubiésemos puesto", dijo el DT antes de puntualizar respecto del encuentro que marcó el debut oficial de Boca en el 2026.
El triunfo: “Valoramos muchísimo el resultado, teníamos que ganar. El equipo ganó, buscó constantemente los espacios para entrarle a un rival que de visitante tiene un juego defensivo, y se repliega mucho. Tuvimos más opciones en el primer tiempo, fuimos pacientes, sólidos defensivamente y no sufrimos el juego aéreo de ellos, ni acciones directas contra el arco de Agustín (Marchesín)".
La pelota parada: "No quiero menospreciar el planteo del rival, pero sabíamos que iba a ser así. Una de las virtudes que mostramos en el semestre pasado fue el juego aéreo, cuando tenés un buen ejecutante y buenos cabeceadores, el que cabecea tiene el timing de saber cuándo y dónde ir a buscarla, porque sabe que va a llegar ahí, da confianza a los defensores nuestros que van con esa determinación".
El juvenil Zufiaurre: "Tiene cualidades para haber tenido la oportunidad de jugar, lo hizo bien, entró en un momento en el que el rival estaba más predispuesto a atacarnos que a defender y es normal el nerviosismo. Respondió bastante bien".
La triple competencia: "Con las posibles incorporaciones el club está terminando de trabajar y esperamos que se puedan resolver en estas 48-72 horas que faltan, además de pensar en la recuperación de los lesionados".
Santiago Ascacíbar: "No descubrimos nada en decir que tiene jerarquía y personalidad. Si le toca vestir la camiseta de Boca puede llegar y hacerlo bien, pero nadie tiene asegurado su lugar, como el resto del plantel".
Lucas Janson: "Es un jugador 100% profesional, durante todo este tiempo que no jugó y muchas veces no concentró, siempre fue el primero en entrenar, nunca se quejó, siempre positivo y ayudando al equipo y por eso tuvo su oportunidad. Salió con una molestia en la pantorrilla, y la entrada de Zufiaurre fue para poner un jugador más fresco contra los centrales rivales y de a poco empezar a dar posibilidades a los chicos que vienen mostrando aptitudes en la reserva".
Rodrigo Battaglia y los lesionados: "Lo que tiene es quirúrgico así es que sabemos que es una baja importante y no solo por lo que nos puede dar por lo futbolístico. Los demás están en etapa de recuperación, cada uno en etapas distintas, esperamos que estén lo más rápido posible y que la tenga difícil para saber quién elegir".