Sebastián Villa, titular: qué lugar le da Alfredo Berti en su nuevo Independiente Rivadavia

Está clarísimo que la salida de Gonzalo Ríos no es por nivel. De hecho, el ex Banfield mostró destellos interesantes y armó una buena yunta con Matías Fernández. El tema es que, al no tocar el sistema, la otra opción era sacrificar la referencia de área, algo que tampoco terminaba de cerrarle al DT.

Qué lugar tendrá Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Más allá del rol propiamente dicho, qué lugar ocupará Sebastián Villa es el interrogante que se develará mañana versus Sarmiento. La estructura defensiva no se toca, por eso, Villalba, Costa, Studer, Osella, Bottari y Elordi estarán del vamos, sumado a un Florentín mixto que será nexo con los de arriba.

Acá entra la variante: Fernández va a retroceder para ejercer de enganche, algo que hizo cuando la dupla Arce- Villa formó tándem, tal como informó Chipi Ríos en Ovación 90. Con la ausencia de Sebastián Villa, Fernández se adelantó para acompañar al 9 de turno y el rol de gestador fue para Ríos.

Sebastián Villa arrancará, como es habitual, en la izquierda pero tendrá libertad para moverse por todo el frente de ataque, marca registrada durante el 2025. Fernández será su socio mientras que la referencia estará en Sartori Prieto, otra vez titular.

Cuándo fue la última vez que jugó Sebastián Villa

El último recuerdo de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia es más que grato: el colombiano fue titular en la definición de la Copa Argentina, partido que derivó en el histórico título para la Lepra. El 5 de noviembre, el colombiano y ese equipo tocó el cielo con las manos. Luego, fue momento de vacaciones, descanso y entrenamiento particular en Colombia mientras se definía su futuro.