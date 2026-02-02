Inicio Ovación Fútbol Sebastián Villa
Sebastián Villa, titular: qué lugar le da Alfredo Berti en su nuevo Independiente Rivadavia

El plus del diferencial mete a Sebastián Villa adentro de la pizarra. Qué cambia Alfredo Berti más allá del lema: equipo que gana no se toca

Amadeo Inzirillo
Amadeo Inzirillo
Sebastián Villa vuelve al Bautista Gargantini.

Independiente Rivadavia tiene un arranque perfecto en la temporada con 3 de 3. Al estreno triunfal en Copa Argentina se le suman las dos victorias en cadena por el torneo Apertura. Sin embargo, el axioma de equipo que gana no se toca, no se va a respetar en la idea de Alfredo Berti, al menos esta vez, por un tal Sebastián Villa.

Conforme con su esquema y el rendimiento de las partes, Alfredo Berti tiene que hacerle un lugar en su equipo a Sebastián Villa. El pase que no fue deja al colombiano como un refuerzo interno, algo que se celebra de gran manera porque le da un salto de calidad deluxe a su ofensiva. Post licencia y puesta a punto, la 22 saldrá a escena mañana contra Sarmiento de Junín.

futbol-copa argentina-final-independiente rivadavia-sebastian villa (1)
Sebastián Villa jugó por última vez en la final de Copa Argentina.

El dilema que tuvo que resolver el entrenador fue qué pieza sacrificar dentro de un Independiente Rivadavia que tuvo un furioso comienzo de temporada. Encantado con el dibujo, tocar el 3-5-2 no fue una opción. Por eso se sostiene el esquema y el que sale es Gonzalo Ríos, de buen rendimiento en el arranque.

Está clarísimo que la salida de Gonzalo Ríos no es por nivel. De hecho, el ex Banfield mostró destellos interesantes y armó una buena yunta con Matías Fernández. El tema es que, al no tocar el sistema, la otra opción era sacrificar la referencia de área, algo que tampoco terminaba de cerrarle al DT.

Qué lugar tendrá Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Más allá del rol propiamente dicho, qué lugar ocupará Sebastián Villa es el interrogante que se develará mañana versus Sarmiento. La estructura defensiva no se toca, por eso, Villalba, Costa, Studer, Osella, Bottari y Elordi estarán del vamos, sumado a un Florentín mixto que será nexo con los de arriba.

Acá entra la variante: Fernández va a retroceder para ejercer de enganche, algo que hizo cuando la dupla Arce- Villa formó tándem, tal como informó Chipi Ríos en Ovación 90. Con la ausencia de Sebastián Villa, Fernández se adelantó para acompañar al 9 de turno y el rol de gestador fue para Ríos.

Sebastián Villa arrancará, como es habitual, en la izquierda pero tendrá libertad para moverse por todo el frente de ataque, marca registrada durante el 2025. Fernández será su socio mientras que la referencia estará en Sartori Prieto, otra vez titular.

Cuándo fue la última vez que jugó Sebastián Villa

El último recuerdo de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia es más que grato: el colombiano fue titular en la definición de la Copa Argentina, partido que derivó en el histórico título para la Lepra. El 5 de noviembre, el colombiano y ese equipo tocó el cielo con las manos. Luego, fue momento de vacaciones, descanso y entrenamiento particular en Colombia mientras se definía su futuro.

