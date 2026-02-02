El nuevo Godoy Cruz: del cambio de Mariano Toedtli al dilema a resolver

Sin Franco Petroli, el arco será para Roberto Ramírez, que arranca un paso adelante de Claa, eso está claro. De los tres centrales, Mendoza y Alessandria parecen ganarse un lugar como stoppers por los costados, mientras que habrá que ver quién completa la novedosa línea de tres zagueros.

ulariaga godoy cruz

En la mitad de la cancha también hay nombres de peso como Poggi o el Indio Fernández pero todo dependerá del mercado de pases. La última prueba en el amistoso con Deportivo Maipú fue con Valverde, Poggi, Tejada y Morán pero también hubo rotación de nombres (la vuelta de Andrada, por caso), por eso el panorama está lejos de ser claro.

Arriba pasa lo mismo: con la salida de Auzmendi el 9 parece ser, al menos de arranque, Ulariaga (Pino será su competencia) mientras que en los laderos hay dudas. Gustó Pozzo, que de a poco parece recuperar la memoria, y también Martínez, que tiene que dejar de ser promesa y asumir un rol importante en ataque.

A 11 días del estreno, el cambio de dibujo parece haber llegado para quedarse, ahora habrá que buscarle nombres propios para terminar de darle forma.

Godoy Cruz debuta en la Primera Nacional con Ciudad de Bolívar: cuándo, a qué hora y dónde verlo

Godoy Cruz tiene por delante un difícil y extenso torneo que lo tendrá viajando a lo largo y a lo ancho del país. Se trata de una travesía que el Tomba deberá superar para regresar a la Liga Profesional y, siguiendo la exigencia de sus hinchas, tendrá que lograr el ascenso a finales de este campeonato.

Su primer desafío será el debut en la Primera Nacional en el Feliciano Gambarte frente a Ciudad de Bolívar. El partido está programado para el viernes 13 de febrero a partir de las 21.30.