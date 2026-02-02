Gimnasia y Esgrima pierde ante Unión en Santa Fe

Gimnasia y Esgrima pierde por 2 a 0 ante Unión de Santa Fe, por la tercera fecha del Torneo Apertura, en un partido que se juega en el estadio 15 de Abril y corresponde a la Zona A del certamen.
Gimnasia y Esgrima se mide con Unión, en Santa Fe, en la continuidad del Torneo Apertura 2026
A los 3 minutos del primer tiempo Rafael Profini puso en ventaja al Tatengue y a los 40' Luciano Paredes, en contrta, puso el 2-0.
Para colmo de males fue expulsado a los 26' del primer tiempo el defensor del equipo dirigido por Ariel Broggi, Franco Saavedra, tras una entrada sobre Julián Palacios.
El Lobo comenzó el certamen con un triunfo histórico por 1 a 0 ante Central Córdoba como visitante gracias a un golazo de Valentino Simoni, pero viene de perder por la mínima diferencia ante San Lorenzo en su debut como local.
A los 3 minutos llegó el gol del local. Palacios metió un tiro de esquina desde la derecha, la defensa del Lobo alejó el peligro, pero tras un cabezazo la recibió Profini y de mediavuelta pue¡si el 1-0 para el dueño de casa.
A los 34' Profini cabeceó desviado y volvió a salvarse el equipo mensana.