Gimnasia y Esgrima pierde ante Unión en Santa Fe

Para colmo de males fue expulsado a los 26' del primer tiempo el defensor del equipo dirigido por Ariel Broggi, Franco Saavedra, tras una entrada sobre Julián Palacios.

El Lobo del Parque tras su derrota ante San Lorenzo de local buscará su recuperación ante Unión en Santa Fe.

El Lobo comenzó el certamen con un triunfo histórico por 1 a 0 ante Central Córdoba como visitante gracias a un golazo de Valentino Simoni, pero viene de perder por la mínima diferencia ante San Lorenzo en su debut como local.

A los 3 minutos llegó el gol del local. Palacios metió un tiro de esquina desde la derecha, la defensa del Lobo alejó el peligro, pero tras un cabezazo la recibió Profini y de mediavuelta pue¡si el 1-0 para el dueño de casa.

A los 34' Profini cabeceó desviado y volvió a salvarse el equipo mensana.