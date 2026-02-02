El cangrejo que Estados Unidos despreciaba y que China convirtió en un negocio millonario

China ha pasado a ser el principal productor mundial de cangrejos de río, con una industria que atiende tanto el mercado doméstico como la demanda internacional. Este auge no fue accidental, se desarrolló en paralelo con la práctica tradicional del cultivo de arroz.

China y cangrejo (1)

La importancia de este cangrejo para China

En lugar de luchar contra la presencia de los crustáceos, muchos agricultores integraron su cría con la producción arrocera de China en un sistema híbrido que aprovecha las sinergias naturales entre ambos. En este método, el cangrejo ayuda a controlar plagas, remueve el suelo y sus excrementos funcionan como fertilizante, reduciendo la necesidad de pesticidas y químicos sintéticos en los arrozales.

Más allá de los beneficios agronómicos, este modelo ha tenido un impacto social profundo. En regiones rurales, especialmente en provincias como Jiangxi y Anhui, la combinación de arroz y cangrejo ha duplicado los ingresos de pequeños agricultores comparado con la producción convencional, ofreciendo una ruta tangible de alivio de la pobreza y revitalización local.

No obstante, el relato no es completamente idílico. La especie sigue siendo catalogada en muchos lugares como invasora, capaz de alterar hábitats naturales y competir con especies nativas, lo que obliga a un manejo cuidadoso para evitar daños ecológicos adicionales.