Referentes mundiales del montañismo elogiaron a Mendoza antes de sus expediciones al Aconcagua

Mendoza se sigue posicionando como uno de los principales destinos de montañismo del continente, con el trabajo coordinado con referentes mundiales de esta disciplina y el desarrollo sostenido del turismo de montaña. Este lunes algunos de ellos visitaron la Municipalidad de Ciudad para conversar con el intendente Ulpiano Suarez antes de sus ascensos a la cumbre del Aconcagua.
Entre ellos, estuvieron presentes Tashi Lakpa Sherpa, referente del montañismo a nivel mundial y fundador de la empresa 14 Peaks Expedition, quien desde hace varios años elige Mendoza como base para realizar expediciones al Aconcagua, convocando a montañistas de distintos países.
También participaron Nima Rimji Sherpa, el montañista más joven en completar las 14 cumbres de más de 8.000 metros del planeta, y Shahad Al-Sabah, la primera mujer kuwaití en alcanzar la cumbre del Aconcagua, quienes destacaron la experiencia vivida en la provincia.
"El montañismo representa un eje estratégico para el turismo provincial, ya que promueve la llegada de visitantes de todo el mundo y genera un impacto positivo en sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio en general", señalaron desde la comuna.
La importancia de estas visitas para la Ciudad
La Municipalidad de Ciudad destacó las visitas de los Sherpa y de Al-Sabah porque este tipo de agendas internacionales resulta fundamental para potenciar la actividad turística y seguir posicionando a Mendoza como un destino de referencia a nivel global.
Los visitantes también remarcaron la calidad de los servicios turísticos, así como la hospitalidad y el profesionalismo de guías y trabajadores del Parque Aconcagua. En ese sentido, realizaron una mención especial al guía Matías Yoel Fabrizio, de la prestigiosa Escuela de Guías, destacando su empatía y excelencia profesional.