Referentes mundiales del montañismo elogiaron a Mendoza antes de sus expediciones al Aconcagua

andinistas aconcagua referentes mundiales

"El montañismo representa un eje estratégico para el turismo provincial, ya que promueve la llegada de visitantes de todo el mundo y genera un impacto positivo en sectores clave como la hotelería, la gastronomía y el comercio en general", señalaron desde la comuna.

La importancia de estas visitas para la Ciudad

La Municipalidad de Ciudad destacó las visitas de los Sherpa y de Al-Sabah porque este tipo de agendas internacionales resulta fundamental para potenciar la actividad turística y seguir posicionando a Mendoza como un destino de referencia a nivel global.

Los visitantes también remarcaron la calidad de los servicios turísticos, así como la hospitalidad y el profesionalismo de guías y trabajadores del Parque Aconcagua. En ese sentido, realizaron una mención especial al guía Matías Yoel Fabrizio, de la prestigiosa Escuela de Guías, destacando su empatía y excelencia profesional.