Casa propia: cómo acceder a una vivienda del IPV y pagar $297.000 de cuota

El tener una casa propia es el sueño de muchas familias que se encuentran alquilando o viviendo con familiares y deseando tener su vivienda. En ese sentido, el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) tiene un plan que puede hacer que ese sueño sea posible.
A la par de los créditos hipotecarios que ofrecen los bancos, el IPV tiene abierta la posibilidad de inscribirse en el plan Construyo Mi Casa y así acceder a una vivienda que puede ir desde los 55 metros cuadrados de superficie hasta los 140 metros cuadrados.
Cómo es el plan de viviendas del IPV
El plan del IPV es Construyo Mi Casa. Este consiste en la otorgación de un crédito para que las familias o personas que posean un lote o un sitio en el que construir puedan levantar su propia vivienda.
Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en $297.000.
Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa:
- 55 m²: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)
- 69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)
- 80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)
- 100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)
- 120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)
- 140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)
Hay que tener en cuenta que el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.
Qué se debe tener para ingresar a este plan de viviendas del IPV: los requisitos para obtener una casa
Para acceder a este plan de viviendas del IPV, las personas interesadas deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses. Además, debe poseer servicios de agua potable y energía eléctrica y el titular no debe tener otros inmuebles a su nombre.
Además, si el lote estuviese en un barrio privado, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota correspondiente a la opción de 80 m².