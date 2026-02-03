Casa propia: cómo acceder a una vivienda del IPV y pagar $297.000 de cuota

Las cuotas de este crédito del IPV dependen de los m2 que posea la vivienda que se va a construir. Por eso mismo, el valor de la cuota puede empezar en $297.000.

Estos son los precios de las cuotas del IPV, según la superficie de la casa:

55 m²: $297.771 (ingreso mínimo requerido: $1.488.859)

69 m²: $342.947 (ingreso mínimo: $1.714.871)

80 m²: $382.362 (ingreso mínimo: $1.911.811)

100 m²: $453.642 (ingreso mínimo: $2.269.212)

120 m²: $559.822 (ingreso mínimo: $2.799.110)

140 m²: $637.279 (ingreso mínimo: $3.186.396)

Hay que tener en cuenta que el crédito se devuelve en un plazo de hasta 240 meses (20 años). El pago comienza un año después del inicio de la obra y las cuotas se ajustan según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS). La cuota de la casa nunca debe superar el 20% de los ingresos familiares.

Qué se debe tener para ingresar a este plan de viviendas del IPV: los requisitos para obtener una casa

Para acceder a este plan de viviendas del IPV, las personas interesadas deben poseer un terreno propio o adquirirlo dentro del período de ahorro de 36 meses. Además, debe poseer servicios de agua potable y energía eléctrica y el titular no debe tener otros inmuebles a su nombre.

Además, si el lote estuviese en un barrio privado, las expensas no pueden superar el 50% de la cuota correspondiente a la opción de 80 m².