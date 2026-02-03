Es normal que encontremos diversos trucos de limpieza para eliminar restos de jabón o de pelusas en el interior del sistema del lavarropas. Sin embargo, y aunque no lo creas, no basta con colocar vinagre en los compartimentos, ya que hay muchas zonas de este aparato que todavía siguen juntando mugre.
Cómo limpiar el interior del lavarropas y quitar pelusas, tierra y restos de jabón
Muchas personas se olvidan de limpiar el interior del lavarropas, y allí se acumulan pelusas, restos de jabón y mucha suciedad
Existe una parte del interior del lavarropas que siempre pasa desapercibida y que debe limpiarse seguido, ya que allí se acumulan pelusas, barro, etc. Por lo general, esta zona del lavarropas acumula mal olor debido al exceso de suavizante que usamos en los lavados.
¿Cómo limpiar el interior del lavarropas?
La zona del interior del lavarropas que siempre se llena de suciedad es el tambor, sobre todo los filtros atrapa pelusas. En algunos casos, estos filtros son pequeños y se desprenden fácilmente para su limpieza; pero en otros modelos de lavarropas los mismos son mucho más grandes y requieren de un poco de presión para retirarlos.
En el caso de los filtros atrapa pelusas grandes, solo basta con introducir en alguno de los agujeros un destornillador o elemento de punzante, para que el filtro se despegue.
Al retirar el filtro, notarás que el mismo está lleno de pelusas, barro, restos de jabón o incluso de suavizante. En cuanto a su limpieza, puedes hacerlo con agua, detergente y un cepillo de cerdas suaves para destapar los agujeros y listo.
Antes de volver a colocar el filtro, te aconsejamos limpiar el resto del interior del lavarropas, ya sea con un trapo y detergente, o eligiendo un lavado simple y sencillo (sin colocar prendas dentro del lavarropas).
Una vez que los filtros estén limpios, podrás volver a colocarlos o encastrarlos dentro del lavarropas. Asegúrate de que los mismos queden bien colocados, caso contrario, cuando vuelvas a lavar, los mismos se desprenderán.