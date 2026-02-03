Cómo limpiar el interior del lavarropas y quitar pelusas, tierra y restos de jabón

Lavarropas El interior del lavarropas debe limpiarse al menos una vez al mes.

En el caso de los filtros atrapa pelusas grandes, solo basta con introducir en alguno de los agujeros un destornillador o elemento de punzante, para que el filtro se despegue.

Al retirar el filtro, notarás que el mismo está lleno de pelusas, barro, restos de jabón o incluso de suavizante. En cuanto a su limpieza, puedes hacerlo con agua, detergente y un cepillo de cerdas suaves para destapar los agujeros y listo.

Antes de volver a colocar el filtro, te aconsejamos limpiar el resto del interior del lavarropas, ya sea con un trapo y detergente, o eligiendo un lavado simple y sencillo (sin colocar prendas dentro del lavarropas).

Una vez que los filtros estén limpios, podrás volver a colocarlos o encastrarlos dentro del lavarropas. Asegúrate de que los mismos queden bien colocados, caso contrario, cuando vuelvas a lavar, los mismos se desprenderán.