Un equipo de investigadores identificó una posible señal proveniente del corazón de la Vía Láctea que podría confirmar los postulados de Albert Einstein. El hallazgo ocurrió cerca de Sagitario A*, el agujero negro supermasivo que reside en el centro galáctico. Se trata de un candidato a púlsar, el núcleo extremadamente denso de una antigua estrella que gira a velocidades sorprendentes en el espacio.
Señal del espacio profundo podría darle la razón a Albert Einstein
Científicos detectan una posible señal en el centro de la Vía Láctea que serviría para poner a prueba la teoría más conocida de Einstein
Este objeto emite haces de radio constantes que actúan como un faro cósmico. El descubrimiento, publicado recientemente en The Astrophysical Journal, sugiere que este púlsar rota sobre su propio eje cada 8,19 milisegundos. La proximidad de este cuerpo celeste a un entorno de gravedad extrema ofrece una oportunidad única para estudiar la relatividad general en condiciones que no existen en otros rincones del universo conocido.
Pruebas para la relatividad en entornos extremos
La teoría que planteó Albert Einstein sostiene que la gravedad no funciona como una fuerza convencional, sino como una curvatura del tejido espaciotemporal provocada por la masa. Al observar un púlsar tan cerca de un agujero negro de 4 millones de masas solares, los astrónomos pretenden medir con precisión matemática cómo se deforma el tiempo y el espacio en esa región. Las oscilaciones en los pulsos de radio del objeto servirían para detectar cualquier desviación de las leyes físicas establecidas.
Los expertos consideran que el giro rápido del púlsar lo vuelve sensible a los tirones gravitatorios de objetos vecinos masivos. Si los pulsos de luz sufren retrasos o deflexiones al pasar cerca del agujero negro, los científicos obtendrán evidencia directa de la validez de la relatividad. Karen Perez, investigadora del Instituto SETI, lideró el estudio que analizó estos datos obtenidos mediante programas de búsqueda de señales externas.
El origen de la señal en el centro galáctico
La detección de esta señal se produjo gracias al programa Breakthrough Listen, que rastrea emisiones de radio en busca de fenómenos exóticos o tecnofirmas. El sondeo del centro de la galaxia permitió filtrar esta frecuencia específica entre el ruido cósmico habitual. Aunque los resultados iniciales generan entusiasmo, la comunidad científica mantiene la cautela y requiere observaciones adicionales para confirmar la naturaleza exacta de la fuente emisora.
Si se ratifica que el origen es efectivamente un púlsar de milisegundo, la astronomía contará con una herramienta de medición sin precedentes. La ubicación estratégica de este remanente estelar permite observar efectos físicos que Albert Einstein describió de forma teórica hace más de un siglo. El análisis detallado de la trayectoria de las ondas a través del espacio profundo determinará si existen anomalías que desafíen los modelos actuales.
La investigación utilizó datos públicos, lo que permite que laboratorios de todo el mundo realicen verificaciones independientes sobre este fenómeno. El centro de la Vía Láctea permanece como uno de los lugares más complejos para la observación debido a la densidad de materia, pero esta posible fuente de radio abre una ventana directa al entendimiento de la relatividad. Los próximos meses resultarán cruciales para definir si este objeto es la pieza que faltaba para comprender la gravedad extrema.