Señal del espacio profundo podría darle la razón a Albert Einstein

Los expertos consideran que el giro rápido del púlsar lo vuelve sensible a los tirones gravitatorios de objetos vecinos masivos. Si los pulsos de luz sufren retrasos o deflexiones al pasar cerca del agujero negro, los científicos obtendrán evidencia directa de la validez de la relatividad. Karen Perez, investigadora del Instituto SETI, lideró el estudio que analizó estos datos obtenidos mediante programas de búsqueda de señales externas.

señal radio La teoría más conocida de Albert Einstein será puesta a prueba.

El origen de la señal en el centro galáctico

La detección de esta señal se produjo gracias al programa Breakthrough Listen, que rastrea emisiones de radio en busca de fenómenos exóticos o tecnofirmas. El sondeo del centro de la galaxia permitió filtrar esta frecuencia específica entre el ruido cósmico habitual. Aunque los resultados iniciales generan entusiasmo, la comunidad científica mantiene la cautela y requiere observaciones adicionales para confirmar la naturaleza exacta de la fuente emisora.

Si se ratifica que el origen es efectivamente un púlsar de milisegundo, la astronomía contará con una herramienta de medición sin precedentes. La ubicación estratégica de este remanente estelar permite observar efectos físicos que Albert Einstein describió de forma teórica hace más de un siglo. El análisis detallado de la trayectoria de las ondas a través del espacio profundo determinará si existen anomalías que desafíen los modelos actuales.

La investigación utilizó datos públicos, lo que permite que laboratorios de todo el mundo realicen verificaciones independientes sobre este fenómeno. El centro de la Vía Láctea permanece como uno de los lugares más complejos para la observación debido a la densidad de materia, pero esta posible fuente de radio abre una ventana directa al entendimiento de la relatividad. Los próximos meses resultarán cruciales para definir si este objeto es la pieza que faltaba para comprender la gravedad extrema.