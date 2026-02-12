Escándalo en La Paternal: expulsaron a Marcelo Gallardo por una irónica reacción contra Merlos

El mendocino no dudó. Se acercó hasta el banco visitante y le mostró la tarjeta roja directa al técnico de River. Mientras tanto, gesticulaba explicando su decisión: "Ironía, no. Ironía, no", repitió el juez principal.

Un River golpeado y sin su líder en el banco

Con la desventaja en el marcador y la ausencia de su DT para dar indicaciones en el segundo tiempo, River enfrenta un panorama cuesta arriba. El equipo de Núñez necesita revertir la imagen dejada en la goleada sufrida en casa y buscar, al menos, un empate que le dé aire.

Gallardo pateó el tablero

Como consecuencia de la humillante derrota sufrida en la última fecha ante Tigre (fue 4-1 en el estadio Monumental y con 86 mil hinchas a su favor), el director técnico tomó cartas en el asunto.

Durante la semana se rumoreó con que el Muñeco patearía el tablero. Y así fue. Con respecto al 11 que inició el juego ante el Matador, el entrenador introdujo cuatro variantes.

Marcos Acuña por Matías Viña; Kevin Castaño por Fausto Vera, Giuliano Galoppo por Facundo Colidio y Agustín Ruberto por Maximiliano Salas, fueron los cambios de Marcelo Gallardo.