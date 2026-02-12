Inicio Ovación Fútbol Marcelo Gallardo
Escándalo en La Paternal: expulsaron a Marcelo Gallardo por una irónica reacción contra Merlos

En un clima de máxima tensión, Marcelo Gallardo vio la roja antes del descanso. El DT de River explotó tras el gol de López Muñoz y terminó fuera de la cancha

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Marcelo Gallardo vio la roja antes del entretiempo en La Paternal.

La jornada en el Diego Armando Maradona sumó un capítulo de altísimo voltaje. La gran polémica del encuentro no fue táctica, sino disciplinaria: Marcelo Gallardo fue expulsado a los 44 minutos del primer tiempo, cuando River ya se encontraba en desventaja ante Argentinos Juniors.

El partido ya venía torcido para el Millonario. A los 35 minutos, Hernán López Muñoz cumplió con la inexorable Ley del ex y puso el 1-0 parcial para el Bicho, un resultado que revivió los fantasmas del reciente 4-1 sufrido ante Tigre en el Monumental.

Anibal Moreno
River cae ante Argentinos en La Paternal.

El aplauso que sentenció a Gallardo

Cerca del cierre de la primera mitad, la temperatura subió tras una serie de fallos del árbitro Andrés Merlos. Ante una falta cobrada a favor del Millonario, Gallardo no ocultó su fastidio y comenzó a aplaudir irónicamente hacia la figura del juez.

El mendocino no dudó. Se acercó hasta el banco visitante y le mostró la tarjeta roja directa al técnico de River. Mientras tanto, gesticulaba explicando su decisión: "Ironía, no. Ironía, no", repitió el juez principal.

Un River golpeado y sin su líder en el banco

Con la desventaja en el marcador y la ausencia de su DT para dar indicaciones en el segundo tiempo, River enfrenta un panorama cuesta arriba. El equipo de Núñez necesita revertir la imagen dejada en la goleada sufrida en casa y buscar, al menos, un empate que le dé aire.

Gallardo pateó el tablero

Como consecuencia de la humillante derrota sufrida en la última fecha ante Tigre (fue 4-1 en el estadio Monumental y con 86 mil hinchas a su favor), el director técnico tomó cartas en el asunto.

Durante la semana se rumoreó con que el Muñeco patearía el tablero. Y así fue. Con respecto al 11 que inició el juego ante el Matador, el entrenador introdujo cuatro variantes.

Marcos Acuña por Matías Viña; Kevin Castaño por Fausto Vera, Giuliano Galoppo por Facundo Colidio y Agustín Ruberto por Maximiliano Salas, fueron los cambios de Marcelo Gallardo.

