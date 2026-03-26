Brisa Alfonzo y Abraham Buonarrigo: listos para buscar sus títulos de la AMB en el Polimeni

Tras una conferencia de prensa de la que participaron el intendente de Las Heras Francisco Lo Presti, su secretario de gobierno Eduardo Martín; el subsecretario de Deportes de Mendoza, Federico Chiapetta; el promotor de la velada, Jorge Pandolfino, y los púgiles de los combates titulares, a excepción del uruguayo Sosa Pintos, en viaje y con vuelos demorados (pesó luego de las 17 supervisado por Hernán Salvo de la FAB).

Embed - Pesaje de la pelea por el título Fedelatin AMB superpluma entre Melissa Bascope y Brisa Alfonzo

Las voces del pesaje en Las Heras

Tras los saludos y agradecimientos de las autoridades presentes, los deportistas tomaron contacto con la prensa. Quien se mostró muy motivada, pese al "largo viaje y varios trasbordos", fue la boxeadora de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Melisa el Misil Bascope, que aseguró que "pese a todo estoy lista para ganar. Que mi rival se prepare para una batalla, porque quiero llevarme el título a mi hogar".

Embed - Boxeo Cuna de Campeones 6: pesaje de Abraham Buonarrigo y Rafael Sosa Pintos

Su rival, Brisa Alfonzo retrucó que "estoy lista y he tenido también una larga preparación, porque quiero ganar ante mi gente". Cuando fue el turno del promotor Jorge Pandolfino, comentó que "le prometí a Brisa (Alfonzo) que cuando llegue el momento vamos a hacer acá en Mendoza su pelea por un título mundial", lo que fue respondido con el aplauso de todos los presentes.

Embed - Abraham Buonarrigo tras superar el pesaje de su pelea con Sosa Pintos por el título Cono Sur AMB

El programa completo del festival Cuna de Campeones 6

El estadio Vicente Polimeni abrirá sus puertas a las 16, y los pleitos amateurs comenzarán a las 17. desde las 20.30 tendrán inicio los combates profesionales.

Los precios de las entradas (se compran en la boletería del estadio): General, 10.000; Plate, 20.000; Ring Side, 25.000; y VIP, 60.000.