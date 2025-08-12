Drásticos cambios en el reglamento de boxeo profesional de Japón por dos muertes en una misma velada

Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, fallecieron recientemente debido a lesiones cerebrales sufridas en combates distintos dentro de la misma cartelera en el Korakuen Hall de Tokio, Japón. Ambos boxeadores, de 28 años, sufrieron los incidentes el 2 de agosto, y sus muertes se confirmaron en días posteriores.
Hiromasa Urakawa también perdió la vida en el festival del Korakuen Hall de Tokio, Japón.
En Japón buscan la forma de evitar más muertes en el boxeo profesional
Las autoridades del boxeo japonés anunciaron este martes que implementarían análisis de orina, normas más estrictas sobre la pérdida de peso para prevenir la deshidratación y mejorarían la cobertura médica en los combates tras la muerte de dos boxeadores. Las nuevas medidas se adoptaron durante una reunión de emergencia de la Asociación Japonesa de Boxeo Profesional (JPBA), la Comisión Japonesa de Boxeo (JBC) y los propietarios de gimnasios.