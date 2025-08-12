Inicio Ovación Boxeo Boxeo
Boxeo profesional

Drásticos cambios en el reglamento de boxeo profesional de Japón por dos muertes en una misma velada

Dos púgiles perdieron la vida tras sendas peleas realizadas de boxeo el 2 de agosto en el Korakuen Hall de Japón. Las autoridades buscan evitar más muertes

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Shigetoshi Kotari fue una de las muertes que se registraron tras un festival de boxeo en Japón.

Shigetoshi Kotari fue una de las muertes que se registraron tras un festival de boxeo en Japón.

El boxeo internacional está de luto, y el de japón en particular. En agosto se produjeron dos decesos en combates profesionales, y por ello los dirigentes nipones impondrán cambios drásticos en las reglamentaciones para evitar estas tragedias en el deporte

Shigetoshi Kotari e Hiromasa Urakawa, fallecieron recientemente debido a lesiones cerebrales sufridas en combates distintos dentro de la misma cartelera en el Korakuen Hall de Tokio, Japón. Ambos boxeadores, de 28 años, sufrieron los incidentes el 2 de agosto, y sus muertes se confirmaron en días posteriores.

boxeo-japon-Hiromasa Urakawa
&nbsp;Hiromasa Urakawa tambi&eacute;n perdi&oacute; la vida en el festival del Korakuen Hall de Tokio, Jap&oacute;n.

Hiromasa Urakawa también perdió la vida en el festival del Korakuen Hall de Tokio, Japón.

En Japón buscan la forma de evitar más muertes en el boxeo profesional

Las autoridades del boxeo japonés anunciaron este martes que implementarían análisis de orina, normas más estrictas sobre la pérdida de peso para prevenir la deshidratación y mejorarían la cobertura médica en los combates tras la muerte de dos boxeadores. Las nuevas medidas se adoptaron durante una reunión de emergencia de la Asociación Japonesa de Boxeo Profesional (JPBA), la Comisión Japonesa de Boxeo (JBC) y los propietarios de gimnasios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WorldBoxingNews/status/1954120250569433101&partner=&hide_thread=false

Las muertes han sido "realmente lamentables", declaró el presidente de la JPBA, Shoji Kobayashi. "Nos reunimos hoy para establecer un plan para lograr cero accidentes".

Las nuevas medidas que se implementarán lo antes posible incluyen análisis de orina para medir la deshidratación y normas más estrictas sobre la pérdida de peso rápida de los boxeadores, declaró Tsuyoshi Yasukochi, secretario general de la JBC.

También se requerirán ambulancias en el lugar, incluso para combates que no sean de campeonato mundial. Se asociarán con hospitales equipados para realizar cirugías de emergencia en casos de lesiones en la cabeza y otras lesiones. También habrá nuevas reglas sobre cuánto tiempo antes de una pelea se debe suspender el sparring durante el entrenamiento, dijo.

Igualmente se confirmo que los combates por los campeonatos OPBF seran reducidos de 12 rounds a 10 rounds.

Temas relacionados:

Más sobre Boxeo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas