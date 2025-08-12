Drásticos cambios en el reglamento de boxeo profesional de Japón por dos muertes en una misma velada

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WorldBoxingNews/status/1954120250569433101&partner=&hide_thread=false Korakuen Hall Tragedy.



One Event.

Three Hematomas.

Two Remaining Comas.

One Death.



The August 2nd boxing event in Japan is under intense scrutiny after it resulted in the death of Shigetoshi Kotari, while opponent Yamato Hata and undercard fighter Hiromasa Urakawa remain in a… pic.twitter.com/GAfUbqOGD2 — World Boxing News (@WorldBoxingNews) August 9, 2025

Las muertes han sido "realmente lamentables", declaró el presidente de la JPBA, Shoji Kobayashi. "Nos reunimos hoy para establecer un plan para lograr cero accidentes".

Las nuevas medidas que se implementarán lo antes posible incluyen análisis de orina para medir la deshidratación y normas más estrictas sobre la pérdida de peso rápida de los boxeadores, declaró Tsuyoshi Yasukochi, secretario general de la JBC.

También se requerirán ambulancias en el lugar, incluso para combates que no sean de campeonato mundial. Se asociarán con hospitales equipados para realizar cirugías de emergencia en casos de lesiones en la cabeza y otras lesiones. También habrá nuevas reglas sobre cuánto tiempo antes de una pelea se debe suspender el sparring durante el entrenamiento, dijo.

Igualmente se confirmo que los combates por los campeonatos OPBF seran reducidos de 12 rounds a 10 rounds.