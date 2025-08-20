Inicio Sociedad Cocina
Truco de cocina: te explico cómo pelar un kiwi sin cuchillo y en 2 minutos

La cocina es el ambiente del hogar en el que más tiempo pasamos. Siempre es bueno tener algunos trucos o técnicas artesanales a mano para preparar alimentos

Isabella Brosio
Puedes pelar el kiwi en dos minutos con un utensilio de cocina 

Tener un libro de trucos y secretos de cocina es muy necesario. Siempre que exista una herramienta que facilite las tareas del hogar o la preparación de ciertos alimentos, deberías aprovecharla sin dudar.

Hoy te voy a compartir un pequeño secreto de cocina para pelar un kiwi en casa sin usar cuchillo ni pela papa. Toma nota presta mucha atención.

pelar kiwi
Cuando pelamos el kiwi con cuchillo perdemos mucha pulpa

Consejos de cocina: cómo pelar un kiwi en poco tiempo sin cuchillo

El kiwi es un alimento asiático que nace específicamente en China. El kiwi lleva su nombre en honor al ave nacional de Nueva Zelanda, país donde fue renombrado y bautizado de esta manera por su enorme parecido con la especie voladora.

Muchas personas prefieren comer el kiwi con cáscara e incluso morderlo como una manzana. Si embargo, si deseas aprovechar toda la pulpa y descartar la cáscara del alimento, puedes utilizar un pequeño truco de cocina muy sencillo.

Para realizar este truco o técnica de cocina vas a necesitar un batidor de metal, silicona o el batidor desmontable de la batidora o minipimer.

batidor
El batidor retira toda la pulpa del kiwi de manera uniforme&nbsp;

  1. Para comenzar con esta técnica cocina, corta el kiwi por la mitad.
  2. Introduce el batidor de metal en una de las mitades y comienza a girar con tus manos el utensilio.
  3. Repite el procedimiento con la otra mitad del kiwi. De esta manera puedes pelar el kiwi en la cocina sin desperdiciar pulpa ni cortar de más con un cuchillo.

Cuáles son los beneficios y propiedades del kiwi

El kiwi es una fruta tropical, dulce, verde y un poco ácida que se puede usar para preparar muchísimas recetas en la cocina. Este alimento está presente en múltiples jugos, ensaladas dulces y tartas frutales, aunque también se puede comer solo.

Además de rico, el kiwi tiene muchas propiedades y beneficios para la salud. Es un alimento rico en vitamina C, un nutriente orgánico presente en muchas frutas como las naranjas, mandarinas y limones. La vitamina C fortalece el sistema inmunitario y protege las células del daño causado por radicales libres.

kiwi
Un alimento rico, vers&aacute;til y nutritivo

El kiwi contiene bastante fibra, un elemento clave para la digestión y el funcionamiento óptimo del intestino. Ayuda a prevenir el estreñimiento y contribuye a la perdida de peso.

Es un alimento muy bueno para la salud del corazón, de los ojos y el bienestar general del organismo. Como si fuera poco, el kiwi tiene un efecto muy positivo en el estado de ánimo, ya que promueve la producción de serotonina y otros neurotransmisores.

