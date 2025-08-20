Truco de cocina: te explico cómo pelar un kiwi sin cuchillo y en 2 minutos

Hoy te voy a compartir un pequeño secreto de cocina para pelar un kiwi en casa sin usar cuchillo ni pela papa. Toma nota presta mucha atención.
El kiwi es un alimento asiático que nace específicamente en China. El kiwi lleva su nombre en honor al ave nacional de Nueva Zelanda, país donde fue renombrado y bautizado de esta manera por su enorme parecido con la especie voladora.
Muchas personas prefieren comer el kiwi con cáscara e incluso morderlo como una manzana. Si embargo, si deseas aprovechar toda la pulpa y descartar la cáscara del alimento, puedes utilizar un pequeño truco de cocina muy sencillo.
Para realizar este truco o técnica de cocina vas a necesitar un batidor de metal, silicona o el batidor desmontable de la batidora o minipimer.
El kiwi es una fruta tropical, dulce, verde y un poco ácida que se puede usar para preparar muchísimas recetas en la cocina. Este alimento está presente en múltiples jugos, ensaladas dulces y tartas frutales, aunque también se puede comer solo.
Además de rico, el kiwi tiene muchas propiedades y beneficios para la salud. Es un alimento rico en vitamina C, un nutriente orgánico presente en muchas frutas como las naranjas, mandarinas y limones. La vitamina C fortalece el sistema inmunitario y protege las células del daño causado por radicales libres.
El kiwi contiene bastante fibra, un elemento clave para la digestión y el funcionamiento óptimo del intestino. Ayuda a prevenir el estreñimiento y contribuye a la perdida de peso.
Es un alimento muy bueno para la salud del corazón, de los ojos y el bienestar general del organismo. Como si fuera poco, el kiwi tiene un efecto muy positivo en el estado de ánimo, ya que promueve la producción de serotonina y otros neurotransmisores.