Truco de cocina: te explico cómo pelar un kiwi sin cuchillo y en 2 minutos

Muchas personas prefieren comer el kiwi con cáscara e incluso morderlo como una manzana. Si embargo, si deseas aprovechar toda la pulpa y descartar la cáscara del alimento, puedes utilizar un pequeño truco de cocina muy sencillo.

Para realizar este truco o técnica de cocina vas a necesitar un batidor de metal, silicona o el batidor desmontable de la batidora o minipimer.

batidor El batidor retira toda la pulpa del kiwi de manera uniforme

Para comenzar con esta técnica cocina, corta el kiwi por la mitad. Introduce el batidor de metal en una de las mitades y comienza a girar con tus manos el utensilio. Repite el procedimiento con la otra mitad del kiwi. De esta manera puedes pelar el kiwi en la cocina sin desperdiciar pulpa ni cortar de más con un cuchillo.

Cuáles son los beneficios y propiedades del kiwi

El kiwi es una fruta tropical, dulce, verde y un poco ácida que se puede usar para preparar muchísimas recetas en la cocina. Este alimento está presente en múltiples jugos, ensaladas dulces y tartas frutales, aunque también se puede comer solo.

Además de rico, el kiwi tiene muchas propiedades y beneficios para la salud. Es un alimento rico en vitamina C, un nutriente orgánico presente en muchas frutas como las naranjas, mandarinas y limones. La vitamina C fortalece el sistema inmunitario y protege las células del daño causado por radicales libres.

kiwi Un alimento rico, versátil y nutritivo

El kiwi contiene bastante fibra, un elemento clave para la digestión y el funcionamiento óptimo del intestino. Ayuda a prevenir el estreñimiento y contribuye a la perdida de peso.

Es un alimento muy bueno para la salud del corazón, de los ojos y el bienestar general del organismo. Como si fuera poco, el kiwi tiene un efecto muy positivo en el estado de ánimo, ya que promueve la producción de serotonina y otros neurotransmisores.