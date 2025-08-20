Por ejemplo, las cáscaras de huevos pueden ser útiles para ayudar con el crecimiento de las plantas. Al triturarlas, facilitas la absorción de los nutrientes ya mencionados a través de las raíces de los distintos ejemplares presentes en tu jardín.

La cáscara de huevo triturada puede ser incorporada a alimentos como batidos o ensaladas, siendo una fuente adicional para el correcto desarrollo del cuerpo humano.

huevo cascara Las cáscaras de huevo pueden ser grandes aliadas para las plantas de tu jardín

Aunque no es un método completamente efectivo para todos los tipos de plagas, las cáscaras trituradas pueden actuar como una barrera física para algunos insectos.

Por último, y no menos importante, tienes que saber que la textura de la cáscara de huevo triturada puede ser usada incluso para limpiar algunas superficies, siempre y cuando se mezcle con detergente.

La cáscara de huevo y el consumo humano

Si se consume cáscara de huevo, es importante desinfectarla y triturarla finamente para evitar riesgos de contaminación bacteriana o problemas de digestión. Para estar seguro, puedes incluso consultar con un especialista. El paso a paso para prepararla es el siguiente: