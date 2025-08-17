Justamente, la fibra presente en las cáscaras ayuda a regular el tránsito intestinal y puede aliviar problemas digestivos, combatiendo al mismo tiempo los radicales libres y el envejecimiento celular gracias a la presencia de antioxidantes.

La vitamina C y otros nutrientes presentes en las cáscaras de la manzana contribuyen a un sistema inmunológico más fuerte, como también pueden ayudar a mantener el control del peso. Esto último, se da porque esta fruta es capaz de controlar el apetito y regular los niveles de glucosa.

manzana, cascara En algunos casos, la cáscara de manzana puede utilizarse para la limpieza de elementos de cocina

Luego de hervir la cáscara de manzana, el líquido puede ser consumido como una infusión, para lograr todos los beneficios mencionados en tu salud.

Como si fuera poco, este truco casero puede ser tu aliado en la limpieza de la cocina, ya que el ácido de la cáscara de manzana puede ser utilizado para ayudar a eliminar manchas y residuos de ollas y sartenes, especialmente de aluminio.

Paso a paso: cómo hervir cáscaras de manzana para obtener estos beneficios