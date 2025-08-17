La manzana es una de las frutas más consumidas y saludables del mundo y, aunque muchas personas prefieren ingerirla o en algunos casos desecharla a la basura, una de las partes más importantes es la cáscara, la cual se recomienda hervirla.
En concreto, esta acción es recomendada dentro del mundo de la medicina casera y la limpieza, con grandes beneficios para uno o varios individuos.
Inicialmente debes saber que esta acción es beneficiosa porque, cuando se hierve la manzana en agua caliente, se extraen nutrientes y compuestos beneficiosos para distintos planos, como fibra, antioxidantes y vitaminas.
Justamente, la fibra presente en las cáscaras ayuda a regular el tránsito intestinal y puede aliviar problemas digestivos, combatiendo al mismo tiempo los radicales libres y el envejecimiento celular gracias a la presencia de antioxidantes.
La vitamina C y otros nutrientes presentes en las cáscaras de la manzana contribuyen a un sistema inmunológico más fuerte, como también pueden ayudar a mantener el control del peso. Esto último, se da porque esta fruta es capaz de controlar el apetito y regular los niveles de glucosa.
Luego de hervir la cáscara de manzana, el líquido puede ser consumido como una infusión, para lograr todos los beneficios mencionados en tu salud.
Como si fuera poco, este truco casero puede ser tu aliado en la limpieza de la cocina, ya que el ácido de la cáscara de manzana puede ser utilizado para ayudar a eliminar manchas y residuos de ollas y sartenes, especialmente de aluminio.