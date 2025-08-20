Y la historia tiene su origen una semana atrás en la noche del 12 de agosto cuando se jugó el partido de ida en el Estadio Campeón del Siglo porque los hinchas de Racing que viajaron vivieron momentos de tensión y preocupación desde muy temprano. Según el testimonio del periodista argentino Martín Idaberry: "La cancha se ubica a 40 minutos del centro de Montevideo, en una zona descampada y con escasa iluminación. No hay avenidas cercanas; hay rutas".

Los hinchas de la Academia fueron obligados a ingresar al estadio cuando faltaban muchas horas para el inicio del partido, fue así que a las 17.30 (cuatro horas antes) la tribuna estaba repleta. Continuando el relato de Idaberry: "Esa tribuna se convertiría en su propia celda hasta las 2 de la madrugada".

La salida fue caótica, balas de goma, agresiones de los policías uruguayos que buscaban "que se pudra todo" y los hinchas argentinos que solo querían regresar a sus hogares esperanzados de dar vuelta el resultado adverso.

Y en Argentina el momento de tensión continuó, pero de una manera diferente. El periodista argentino Pablo Carrozza publicó la ubicación del hotel donde estaba el plantel de Peñaroly los Académicos los visitaron con fuegos artificiales en altas horas de la madrugada. Luego del triunfo las chicanas continuaron en las redes sociales.

La chicana de Racing a Peñarol luego de eliminarlo de la Copa Libertadores

Antes del partido de vuelta la cuenta oficial de Peñarol publicó una foto del puño apretado de Diego Aguirre, técnico del Aurinegro y el encargado de convertir uno de los goles más importantes del club en la final de la Copa Libertadores 1987 donde se consagraron campeones frente a América de Cali.

Entre sus logros como técnico se destaca que logró llevar al conjunto uruguayo a la final del certamen internacional en 2011, mientras que en 2024 alcanzaron la semifinal. Fue así que la imagen estuvo acompañado con el texto "Creer".

Posteo Peñarol El abrazo en alto de Diego Aguirre; esta vez no alcanzó.

Sin embargo, una vez lograda la clasificación, Racing decidió publicar el mismo mensaje con una singularidad: el puño apretado muestra el brazo característico de Gustavo Costas; dándole un toque cómico al momento y a la burla de lograr la eliminación de Peñarol.