¿Todo vale?

Periodista argentino filtró la dirección de Peñarol antes de la Copa Libertadores y en Uruguay lo destrozaron

Hinchas de Racing tiraron fuegos artificiales en las inmediaciones del hotel donde descansa Peñarol y en Uruguay sentenciaron al periodista: "Un desubicado"

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
La Copa Libertadores a flor de piel.

Dicen que en la Copa Libertadores todo vale y es una costumbre que en los partidos definitorios los hinchas locales se hagan presentes en el hotel del equipo visitante para despertarlos con fuegos artificiales y ruidos molestos con el objetivo de afectar el buen descanso de los futbolísticas. En esta oportunidad, la víctima fue Peñarol.

Es que en la noche del martes, en la previa de Racing Club y el conjunto uruguayo, los fanáticos de la Academia se acercaron a las inmediaciones del Hotel Sheraton Greenville Polo & Resort, ubicado en un barrio privado de Hudson y alejado del centro de la ciudad de Buenos Aires, donde está la delegación Aurinegra para tirar fuegos artificiales en dos ocasiones.

La información fue revelada por un periodista argentino y los medios de comunicación uruguayos están que arden y le llovieron críticas al comunicador: "Lamentable".

El periodista argentino, Pablo Carrozza, en el medio de la polémica.

El periodista argentino, Pablo Carrozza, en el medio de la polémica.

Copa Libertadores en estado puro: dieron a conocer dónde se hospeda Peñarol y desde Racing aprovecharon

No se trata de un partido más ya que en el Estadio Campeón del Siglo el conjunto uruguayo logró imponerse con el gol de David Terans a los 77 minutos y ahora la historia se define en el Estadio Presidente Perón donde en 90 minutos Racing buscará igualar la historia.

Es por eso que, para algunos, todas las estrategias deportivas y extradeportivas son válidas. Y así lo piensa el periodista deportivo Pablo Carrozza quien dio a conocer la ubicación exacta del lugar donde se hospeda el plantel de Peñarol en su cuenta de Instagram con más de 215 mil seguidores.

La información provocó que hinchas de Racing se acercaran al barrio privado de Hudson para lanzar fuegos artificiales en dos ocasiones: a las 3 y a las 4.45 de la mañana. Los vecinos impactados filmaron los momentos donde la noche se iluminó por unos instantes con el objetivo de alterar el sueño de los jugadores de Peñarol.

El accionar del periodista causó mucha bronca entre sus colegas uruguayos quienes le dedicaron fuertes palabras descalificando su ética profesional y acusándolo de ser hincha de Nacional, clásico rival del Aurinegro.

La reacción del periodismo uruguayo

Los medios de comunicación uruguayos se tomaron la filtración de la ubicación de muy mala manera y salieron a criticar al periodista argentino con el cuchillo entre los dientes. El periodista Roberto Moar se expresó en el programa 100% deporte de Sport 890: "Un colega, no sé si llamarlo así, dio detalles de la dirección del hotel... No sé cómo se llama, Carrozzo, la Carroza".

Mientras que su compañero, Nelson "Bambino" Etchegoyen, agregó: "Completamente desubicado".

Ignacio Saldombide, otro comunicador del país vecino, reflexionó: "Alguien me explica ¿qué sentido tiene lo que hace Pablo Carrozza? Lamentable".

El periodista argentino informó en plena madrugada: "Hinchas de Racing se acercaron al hotel donde se hospeda Peñarol y montaron un show de fuegos artificiales y bombas de estruendo. Vecinos de Hudson llamaron a la policía en plena madrugada para preguntar que estaba sucediendo".

Esta noche se juega la revancha en el Cilindro.

