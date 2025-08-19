Periodista argentino filtró la dirección de Peñarol antes de la Copa Libertadores y en Uruguay lo destrozaron

Pablo Carrozza El periodista argentino, Pablo Carrozza, en el medio de la polémica.

Copa Libertadores en estado puro: dieron a conocer dónde se hospeda Peñarol y desde Racing aprovecharon

No se trata de un partido más ya que en el Estadio Campeón del Siglo el conjunto uruguayo logró imponerse con el gol de David Terans a los 77 minutos y ahora la historia se define en el Estadio Presidente Perón donde en 90 minutos Racing buscará igualar la historia.

Es por eso que, para algunos, todas las estrategias deportivas y extradeportivas son válidas. Y así lo piensa el periodista deportivo Pablo Carrozza quien dio a conocer la ubicación exacta del lugar donde se hospeda el plantel de Peñarol en su cuenta de Instagram con más de 215 mil seguidores.

Embed El plantel de Peñarol ya está en Buenos Aires a la espera del partido con Racing. Se encuentra alojado en el Hotel Sheraton Buenos Aires Greenville Polo & Resort, ubicado en calle 152 y 63 s/n, RN1 004 km32,5, B1885 Guillermo Enrique Hudson. Entrenará en el predio de Defensa. — Pablo Carrozza (@pablocarrozza) August 18, 2025

La información provocó que hinchas de Racing se acercaran al barrio privado de Hudson para lanzar fuegos artificiales en dos ocasiones: a las 3 y a las 4.45 de la mañana. Los vecinos impactados filmaron los momentos donde la noche se iluminó por unos instantes con el objetivo de alterar el sueño de los jugadores de Peñarol.

Embed 3 am. Fuegos artificiales cercanos al Hotel donde descansa Peñarol. Fueron 2 rondas qué duraron un par de minutos.@CarveDeportiva pic.twitter.com/xzWIluiGsA — Daniel Alonzo (@coloalonzo) August 19, 2025

El accionar del periodista causó mucha bronca entre sus colegas uruguayos quienes le dedicaron fuertes palabras descalificando su ética profesional y acusándolo de ser hincha de Nacional, clásico rival del Aurinegro.

Embed HUBO FUEGOS ARTIFICIALES EN LA CONCENTRACIÓN DE #PEÑAROL PREVIO AL PARTIDO ANTE #RACING POR #LIBERTADORES pic.twitter.com/hshurrlhWx — Leandro Adonio Belli (@LeandroAdonio) August 19, 2025

La reacción del periodismo uruguayo

Los medios de comunicación uruguayos se tomaron la filtración de la ubicación de muy mala manera y salieron a criticar al periodista argentino con el cuchillo entre los dientes. El periodista Roberto Moar se expresó en el programa 100% deporte de Sport 890: "Un colega, no sé si llamarlo así, dio detalles de la dirección del hotel... No sé cómo se llama, Carrozzo, la Carroza".

Mientras que su compañero, Nelson "Bambino" Etchegoyen, agregó: "Completamente desubicado".

Ignacio Saldombide, otro comunicador del país vecino, reflexionó: "Alguien me explica ¿qué sentido tiene lo que hace Pablo Carrozza? Lamentable".

El periodista argentino informó en plena madrugada: "Hinchas de Racing se acercaron al hotel donde se hospeda Peñarol y montaron un show de fuegos artificiales y bombas de estruendo. Vecinos de Hudson llamaron a la policía en plena madrugada para preguntar que estaba sucediendo".

Esta noche se juega la revancha en el Cilindro. Esta noche se juega la revancha en el Cilindro.