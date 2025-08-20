Inicio Ovación Voley Victoria Sancer
Sueño activado

Victoria Sancer, subcampeona continental de beach vóley: "Ahora vamos por el Mundial"

Luego la medalla de plata en Quito, Victoria Sancer redobla la apuesta. Su vida lejos de Mendoza, los viajes y el desafío de estudiar y competir como elite.

Amadeo Inzirillo
Por Amadeo Inzirillo [email protected]
Victoria Sancer viene de ser segunda en el Sudamericano de Quito.

Victoria Sancer viene de ser segunda en el Sudamericano de Quito.

Victoria Sancer demora en responder su teléfono celular repleto de arena y tiene motivos para hacerlo: la mendocina compite y brilla en los primeros planos del beach vóley internacional, mientras cumple con una ajetreada vida de estudiante y atleta de elite.

Hace menos de una semana logró la medalla de plata en el Circuito Sudamericano con sede en Quito y las emociones todavía perduran: "Fue un torneo muy positivo. Nos tocó enfrentar rivales de gran nivel y pudimos afianzar nuestro juego, sumando experiencia con una dupla nueva. En la final empezamos muy superiores, pero nos faltaron pequeños detalles para cerrar el tie break. Igual me quedo con la sensación de que dejamos todo y que estamos en buen camino".

WhatsApp Image 2025-08-15 at 1.10.31 PM
Con nueva dupla, Victoria Sancer ya le apunta al Mundial de M&eacute;xico.

Con nueva dupla, Victoria Sancer ya le apunta al Mundial de México.

A su pasaporte le abundan los sellos, mientras combina su entrenamiento de alto rendimiento entre el beach y vóley indoor: "Juego para San Lorenzo y estamos por arrancar a jugar la segunda parte del año en el torneo de la Metro y sigo entrenando indoor hasta que me confirmen la próxima concentración para el Mundial U21 de beach, mi próximo gran objetivo".

Hasta ahí, lo que más o menos hacen los deportistas que están inmersos en la competencia top, aunque no es todo: "Además del vóley, estudio Marketing en la Universidad, que me permite combinar los viajes y entrenamientos gracias a su modalidad virtual". Sí, todoterreno.

Victoria Sancer y su agenda llena de objetivos

Tras regresar de Ecuador, la mendocina tiene un calendario repleto de acción: "En septiembre, del 9 al 15, voy a estar en los Juegos JADAR en Santa Fe representando a Mendoza con mi dupla Maia Najul. Después vienen mis primeros y últimos Juegos Binacionales Sub-18 en Maule, con la selección mendocina. Y en el verano voy a seguir compitiendo en el circuito nacional para seguir creciendo como jugadora".

Tunuyán, cuna del beach vóley nacional

El Valle de Uco es sinónimo de beach vóley, siendo uno de los centros de entrenamientos de la Selección argentina: "Tunuyán es la cuna del beach vóley, son frutos de tanto talento y esfuerzo. Hay mucho apoyo de la municipalidad, y eso ayuda a que los deportistas puedan crecer y llegar a competir a nivel internacional con buenos resultados", cerró Sancer.

Temas relacionados:

Más sobre Voley

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas