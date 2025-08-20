Victoria Sancer, subcampeona continental de beach vóley: "Ahora vamos por el Mundial"

Hasta ahí, lo que más o menos hacen los deportistas que están inmersos en la competencia top, aunque no es todo: "Además del vóley, estudio Marketing en la Universidad, que me permite combinar los viajes y entrenamientos gracias a su modalidad virtual". Sí, todoterreno.

Victoria Sancer y su agenda llena de objetivos

Tras regresar de Ecuador, la mendocina tiene un calendario repleto de acción: "En septiembre, del 9 al 15, voy a estar en los Juegos JADAR en Santa Fe representando a Mendoza con mi dupla Maia Najul. Después vienen mis primeros y últimos Juegos Binacionales Sub-18 en Maule, con la selección mendocina. Y en el verano voy a seguir compitiendo en el circuito nacional para seguir creciendo como jugadora".

Tunuyán, cuna del beach vóley nacional

El Valle de Uco es sinónimo de beach vóley, siendo uno de los centros de entrenamientos de la Selección argentina: "Tunuyán es la cuna del beach vóley, son frutos de tanto talento y esfuerzo. Hay mucho apoyo de la municipalidad, y eso ayuda a que los deportistas puedan crecer y llegar a competir a nivel internacional con buenos resultados", cerró Sancer.