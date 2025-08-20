Bradley Cooper acaba de llegar a Netflix con su comedia más taquillera y famosa.

Para ponerle broche de oro a la segunda parte del 2025, la plataforma de series y películas de Netflix sumó a su catálogo la comedia más taquillera de la historia del cine de los Estados Undos: ¿Qué pasó ayer?

Bradley Cooper es el protagonista de la película ¿Qué pasó ayer?, la comedia del 2009 dirigida por Todd Phillips que arrasó en los Premios Oscar con el galardón a Mejor película. El reparto también está compuesto por Ed Helms, Zach Galifianakis y Justin Bartha.

¿Qué pasó ayer? fue nominada a un BAFTA y ganó un premio de la Critics Choice Awards. La película disponible en Netflix logró un inesperado y gigantesco éxito en taqulla, superando los 260 millones de dólares.

Para la crítica, "es una película divertida, que no baja la pistón en todo el trayecto. Su punto de partida es divertido. Cada situación es divertida. La mayor parte de los diálogos son divertidos frase a frase", sentenció Roger Ebert sobre ¿Qué pasó ayer?

Afortunadamente para los fanáticos, la plataforma de Netflix añadió las películas ¿Qué pasó ayer? 2 y 3. Ya tienes la mejor historia de comedia para descostillarte de risa.

Netflix: de qué trata la película ¿Qué pasó ayer?

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película ¿Qué pasó ayer? versa: "Una despedida de soltero en Las Vegas se sale de control cuando el novio desaparece y sus tres amigos despiertan sin recordar el desenfreno de la noche anterior".

¿Qué pasó ayer? es la historia de una desmadrada despedida de soltero en la que el futuro novio y sus tres amigos, dos días antes de la boda, se montan una gran juerga en Las Vegas. Doug (Justin Bartha) viaja a la ciudad del juego con sus mejores amigos Phil (Bradley Cooper) y Stu (Ed Helms), así como su futuro cuñado Alan (Zach Galifianakis).

La juerga es de campeonato y, como era de esperar, a la mañana siguiente tienen una resaca monumental. El problema es que, siendo incapaces de recordar nada de lo ocurrido durante la noche anterior, se encuentran con que el prometido ha desaparecido, topándose en su lugar con otras dos sorpresas en la suite del hotel: un tigre y un bebé.

Netflix: tráiler de la película ¿Qué pasó ayer?

Reparto de ¿Qué pasó ayer?, película de Netflix

  • Bradley Cooper (Phil Wenneck)
  • Ed Helms (Stu Price)
  • Zach Galifianakis (Alan Garner)
  • Justin Bartha (Doug Billings)
  • Heather Graham (Jade)
  • Sasha Barrese (Tracy Garner)
  • Jeffrey Tambor (Sid Garner)
  • Ken Jeong (Mr. Chow)
  • Rachael Harris (Melissa)
  • Mike Tyson
Dónde ver la película ¿Qué pasó ayer?, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película ¿Qué pasó ayer? se puede ver en Netflix, Prime Video, Movistar TV y HBO Max.
  • Estados Unidos: la película ¿Qué pasó ayer? se puede ver en HBO Max.
  • España: la película ¿Qué pasó ayer? se puede ver en Movistar Plus.

