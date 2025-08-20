Película qué pasó ayer

Para la crítica, "es una película divertida, que no baja la pistón en todo el trayecto. Su punto de partida es divertido. Cada situación es divertida. La mayor parte de los diálogos son divertidos frase a frase", sentenció Roger Ebert sobre ¿Qué pasó ayer?

Afortunadamente para los fanáticos, la plataforma de Netflix añadió las películas ¿Qué pasó ayer? 2 y 3. Ya tienes la mejor historia de comedia para descostillarte de risa.

Netflix: de qué trata la película ¿Qué pasó ayer?

Película qué pasó ayer

La sinopsis oficial de Netflix sobre la película ¿Qué pasó ayer? versa: "Una despedida de soltero en Las Vegas se sale de control cuando el novio desaparece y sus tres amigos despiertan sin recordar el desenfreno de la noche anterior".

¿Qué pasó ayer? es la historia de una desmadrada despedida de soltero en la que el futuro novio y sus tres amigos, dos días antes de la boda, se montan una gran juerga en Las Vegas. Doug (Justin Bartha) viaja a la ciudad del juego con sus mejores amigos Phil (Bradley Cooper) y Stu (Ed Helms), así como su futuro cuñado Alan (Zach Galifianakis).

La juerga es de campeonato y, como era de esperar, a la mañana siguiente tienen una resaca monumental. El problema es que, siendo incapaces de recordar nada de lo ocurrido durante la noche anterior, se encuentran con que el prometido ha desaparecido, topándose en su lugar con otras dos sorpresas en la suite del hotel: un tigre y un bebé.

Netflix: tráiler de la película ¿Qué pasó ayer?

Embed - The Hangover: ¿Que Paso Ayer? (2009) Tráiler Oficial Doblado al Español Latino[HD]

Reparto de ¿Qué pasó ayer?, película de Netflix

Bradley Cooper (Phil Wenneck)

Ed Helms (Stu Price)

Zach Galifianakis (Alan Garner)

Justin Bartha (Doug Billings)

Heather Graham (Jade)

Sasha Barrese (Tracy Garner)

Jeffrey Tambor (Sid Garner)

Ken Jeong (Mr. Chow)

Rachael Harris (Melissa)

Mike Tyson

Película qué pasó ayer

Dónde ver la película ¿Qué pasó ayer?, según la zona geográfica