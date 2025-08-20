Netflix y la serie española de 10 capítulo más vista del 2024

Netflix renueva todo el tiempo su catálogo de series y películas, para seguir atrapando a los suscriptores. Una serie fue una de las grandes apuestas para darle frescura a la plataforma a inicios del 2024, y con tan solo 10 capítulos y una historia muy atrapante, se convirtió en una historia española sin competencia: Entre tierras.

Las series y películas de producción española son de las más buscadas por los suscriptores de Netflix, y es que los dramas europeos no paran de sumar a reproducciones a diario, sin importar título ni actores. La serie ha pasado de ser una de las historias más esperadas, a convertirse en una de las mayores sorpresas del catálogo durante el 2024, liderando el ranking del género durante semanas enteras.

Esta serie española no tiene competencia dentro de Netflix

Estamos al frente de un drama, que se basó originalmente en una serie italiana estrenada previo al 2015, que de acuerdo a la mirada de los suscriptores de Netflix, fue de las opciones españolas más elegidas, al punto de que a un año de su estreno, sigue sumando reproducciones. Si bien en la actualidad quedó opacada por otras series y películas españolas, en la sección dramática, surge como recomendación.

10 capítulos le bastaron a esta serie para que, desde el minuto uno en el que apareció disponible en Netflix, los suscriptores no dudaran ni un minuto en darle play a este melodrama español. Su estreno inicial se da en la cadena Antena 3, y su éxito fue tan grande que, desde el catálogo de series y películas, fueron directamente a buscarla para sumarla a su amplio listado de ofertas.

Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas, a inicios del mes de marzo, para ser desde entonces una de las historias españolas más elegidas de la plataforma durante el 2024.

Netflix: de qué trata Entre tierras

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española que se convirtió en uno de los mayores éxitos del 2024, Entre tierras centra su historia en: "Para proteger a su hermana y salvar a su familia de la ruina, una abnegada mujer acepta casarse con un hombre rico que esconde oscuros secretos".

10 capítulos y una historia sin precedentes, fueron los motivos que llevaron a esta serie a ser una de las más elegidas de Netflix.

La serie es muy intensa, por lo cual en 10 capítulos, la oferta de Netflix no tiene relleno

Reparto de Entre tierras, serie que está en Netflix

  • Megan Montaner como María
  • Unax Ugalde como Manuel
  • Carlos Serrano como José
  • Juanjo Puigcorbé como Ramón
  • Begoña Maestre
  • Clara Garrido

Dónde ver la serie Entre tierras, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: Entre tierras se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: Entre tierras se puede ver en Netflix.
  • España: Entre tierras se puede ver en Netflix.

