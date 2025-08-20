Netflix y la serie española de 10 capítulo más vista del 2024

10 capítulos le bastaron a esta serie para que, desde el minuto uno en el que apareció disponible en Netflix, los suscriptores no dudaran ni un minuto en darle play a este melodrama español. Su estreno inicial se da en la cadena Antena 3, y su éxito fue tan grande que, desde el catálogo de series y películas, fueron directamente a buscarla para sumarla a su amplio listado de ofertas.
Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas, a inicios del mes de marzo, para ser desde entonces una de las historias españolas más elegidas de la plataforma durante el 2024.
Embed - Trailer - Entre Tierras (Antena 3) [Avance] | HD
Netflix: de qué trata Entre tierras
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española que se convirtió en uno de los mayores éxitos del 2024, Entre tierras centra su historia en: "Para proteger a su hermana y salvar a su familia de la ruina, una abnegada mujer acepta casarse con un hombre rico que esconde oscuros secretos".
10 capítulos y una historia sin precedentes, fueron los motivos que llevaron a esta serie a ser una de las más elegidas de Netflix.
entre tierra 3
La serie es muy intensa, por lo cual en 10 capítulos, la oferta de Netflix no tiene relleno
Reparto de Entre tierras, serie que está en Netflix
- Megan Montaner como María
- Unax Ugalde como Manuel
- Carlos Serrano como José
- Juanjo Puigcorbé como Ramón
- Begoña Maestre
- Clara Garrido
Dónde ver la serie Entre tierras, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Entre tierras se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Entre tierras se puede ver en Netflix.
- España: Entre tierras se puede ver en Netflix.