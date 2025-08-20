Netflix y la serie española de 10 capítulo más vista del 2024

10 capítulos le bastaron a esta serie para que, desde el minuto uno en el que apareció disponible en Netflix, los suscriptores no dudaran ni un minuto en darle play a este melodrama español. Su estreno inicial se da en la cadena Antena 3, y su éxito fue tan grande que, desde el catálogo de series y películas, fueron directamente a buscarla para sumarla a su amplio listado de ofertas.

Netflix incorporó a esta serie a su catálogo de series y películas, a inicios del mes de marzo, para ser desde entonces una de las historias españolas más elegidas de la plataforma durante el 2024.

Netflix: de qué trata Entre tierras

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie española que se convirtió en uno de los mayores éxitos del 2024, Entre tierras centra su historia en: "Para proteger a su hermana y salvar a su familia de la ruina, una abnegada mujer acepta casarse con un hombre rico que esconde oscuros secretos".

10 capítulos y una historia sin precedentes, fueron los motivos que llevaron a esta serie a ser una de las más elegidas de Netflix.

entre tierra 3 La serie es muy intensa, por lo cual en 10 capítulos, la oferta de Netflix no tiene relleno

Reparto de Entre tierras, serie que está en Netflix

Megan Montaner como María

Unax Ugalde como Manuel

Carlos Serrano como José

Juanjo Puigcorbé como Ramón

Begoña Maestre

Clara Garrido

Dónde ver la serie Entre tierras, según la zona geográfica