Julián Santero buscará su primer triunfo en la 10ª fecha del Turismo Carretera a correrse en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de Buenos Aires.

Este sábado tiene inicio el cronograma de actividades para los pilotos mendocinos Julián Santero y Matías Jalaf en la 10ª fecha de la temporada 2025 del Turismo Carretera y sus categorías teloneras. El escenario será el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A esta instancia llega el mendocino Santero, con Ford Mustang, como campeón vigente y encabezando las posiciones del campeonato, con 239,5 puntos, seguido por Marcelo Agrelo (Toyota), con 234 unidades; y Mauricio Lambiris (Ford Mustang), con 216. Por su parte, Matías Jalaf se ubica en el puesto 42°, con 42 puntos.

Horarios para la 10ª fecha del Turismo Carretera en la Ciudad de Buenos Aires

Sábado:

  • 11:05- 1º Entrenamiento
  • 13:20- 2º Entrenamiento
  • 16:05- Clasificación

Domingo:

  • 10:10: 1º Serie
  • 10:35: 2º Serie
  • 11:00: 3º Serie
  • 13:30: Final

