Este sábado tiene inicio el cronograma de actividades para los pilotos mendocinos Julián Santero y Matías Jalaf en la 10ª fecha de la temporada 2025 del Turismo Carretera y sus categorías teloneras. El escenario será el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Turismo Carretera
Turismo Carretera: comienza la acción para Julián Santero y Matías Jalaf en el Autódromo de Buenos Aires
Este fin de semana se disputa la 10ª fecha del calendario de Turismo Carretera, Julián Santero, campeón vigente y líder del campeonato buscará su primer triunfo