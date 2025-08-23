Video: La Payunia es el escenario de una de las migraciones de guanacos más grandes del mundo

Embed - Tropilla de Guanacos en Payunia

La migración de los guanacos en La Payunia no es solo un espectáculo para la vista. Su recorrido ayuda a mantener el equilibrio de los pastizales, dispersa semillas y regula la vegetación. También asegura alimento para depredadores y carroñeros como el puma y el cóndor andino.

Cada 23 de agosto, cuando se celebra el Día Internacional del Guanaco, se convierte en una fecha especial en Mendoza, ya que es el lugar en el mundo con mayor desplazamiento migratorio en libertad de ese animal, precisaron desde el Ministerio de Ambiente y Energía. Este fenómeno natural, de enorme magnitud, se da en La Payunia, área protegida que se encuentra al Sur de la provincia, en un terreno cuasi patagónico.

Guanacos Payunia migración 2 La migración de los guanacos en La Payunia es una de las más grandes del planeta. Foto: Gobierno de Mendoza

Trabajo conjunto para cuidar esta especie que habita en La Payunia

El fenómeno se mantiene por la coordinación del trabajo de varias instituciones. Según explicaron desde Ambiente y Energía, el Gobierno de Mendoza aplica controles contra la caza furtiva; y la organización Wildlife Conservation Society (WCS) donó tierras para proteger la ruta migratoria y promueve alambrados que no interrumpan el paso de la fauna.

En tanto que científicos del Conicet junto con la Fundación Vida Silvestre han documentado durante años la magnitud de esta migración única.

Al respecto, la ministra de Ambiente y Energía, Jimena Latorre, explicó que "el Gobierno viene realizando una tarea de conservación controlando y penando la caza furtiva de guanacos. A este trabajo se sumó la Wildlife Conservation Society (WCS) con la donación de tierras al dominio público, lo que facilita el manejo y la gestión del área”.

Guanacos Payunia migración 3 Cada año, los guanacos de La Payunia suben a lo alto de las montañas en verano y bajan al valle en invierno en busca de comida. Foto: Gobierno de Mendoza

Más tierras de para protegerlos

En los últimos años se sumaron al dominio público provincial más de 82.000 hectáreas que aseguran la continuidad de la ruta de los guanacos. Primero fueron 42.000 hectáreas en 2019 y este año se incorporaron otras 40.000.

Sobre esta temática, opinó Fernando Miñarro, gerente de Áreas Protegidas Terrestres de WCS Argentina.

Guanacos Payunia migración 4 El 23 de agosto se celebra el Día Internacional del Guanaco en el mundo. Foto: Gobierno de Mendoza

"El fortalecimiento de las áreas protegidas, como La Payunia, es una de las estrategias indispensables para la conservación de los guanacos. Pero también resulta necesario trabajar con las comunidades en zonas que no cuentan con esa categoría de protección. En los campos linderos a La Payunia, por ejemplo, estamos investigando y desarrollando la implementación de alambrados adaptados para no interrumpir los desplazamientos de los guanacos. Lo hacemos como promoción de un manejo regenerativo de la ganadería para favorecer la conservación de pastizales y la coexistencia de la actividad con la fauna, uno de los elementos clave para favorecer la conectividad entre áreas protegidas en la estepa y el monte patagónicos", explicó Miñarro.